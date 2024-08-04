穩住中東 美急調林肯號打擊群

防範中東衝突一觸即發，美軍強化區域武力部署，以色列亦升高戒備。圖為以色列輕型巡防艦3日巡視北部港口城市海法。（法新社）

2024/08/04 05:30

同時增調F-22戰鬥機中隊

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列防範因哈瑪斯政治領袖哈尼耶在伊朗德黑蘭遇襲身亡招致報復，在一日進入高度戒備後，美國五角大廈二日宣布，將強化美軍在中東地區的部署，包括調派「林肯號」航空母艦打擊群，並增調一支F-22戰鬥機中隊，保護美國人員和以色列安全。

美國國防部聲明表示，「由於去年十月七日發生在以色列的駭人哈瑪斯攻擊事件，部長已重申美國將保衛美方在區域內的人員及利益，包括我們對以色列防衛堅若磐石的承諾」。

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該區已部署十多艘軍艦

其中，目前在東太平洋的林肯號將開赴當地，在未來幾週接替「羅斯福號」航艦，另下令增派具備彈道飛彈防禦能力的巡洋艦和驅逐艦赴歐洲和中東地區，同時採取步驟運輸更多陸基彈道飛彈防禦武器。除約八十架陸基戰鬥機外，五角大廈已在該地區部署十多艘軍艦。羅斯福號航艦正在波斯灣附近航行，艦上約有四十架戰機；「黃蜂號」兩棲攻擊艦正在東地中海，艦上約有卅架戰機和直升機。

法新社報導，一名哈瑪斯關係人士透露，伊朗官員七月底與中東反美、以聯盟「抵抗軸心」代表在德黑蘭會晤，過程設想兩種情境：伊朗及盟友同時回應，或是各別做出劇烈回應。

以伊上次衝突為四月伊朗為報復駐大馬士革使館遇襲，向以發射超過三百枚飛彈和無人機，為伊朗首次直接對以國發動攻擊。美軍當時派遣「艾森豪號」航艦進入紅海海域。事後以軍聲稱攔截九十九％敵軍所發射武器。

華爾街日報報導，四月伊朗發動攻擊前，曾以電報通知有關國家，讓美以得以及時防備。此次，美以完全無法掌握。一名伊朗外交官指出，以國近期攻擊行動「跨越所有紅線，我們將迅速且強力回應」，拒絕避免升高情勢的要求。

前美國國安會中東事務主任泰布勒分析，較少的資訊意味著誤判情勢的可能性，可能會演變成失控螺旋，而非僅止於雙方在四月有限制的以牙還牙。

伊朗堅持回應 拒阿國協調

阿拉伯官員表示，伊朗和真主黨認為回應形式強度需要大過四月的行動。真主黨則示意，回應或許是一系列行動。其它擔憂之處在於，此次攻擊可能連帶捲入葉門青年運動和伊拉克軍事團體等反以陣線軍事組織。

阿拉伯官員代表以色列和美國發出警告，若伊朗與真主黨回應過於激進，或是攻擊特拉維夫及其他內部地區，那麼以色列已經準備好進行戰爭。對此，伊朗官員稱他們理解風險所在，但伊朗最高領袖哈米尼擔負強硬回擊的內部壓力；真主黨則表示將在戰場上回應。

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