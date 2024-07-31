美國會報告》中俄威脅 美戰略過時需升級

美國國會國防戰略委員會指出，美國國防戰略已經落後於情勢發展，美國無法同時應對來自中國和俄羅斯的雙重威脅。圖為中俄轟炸機在白令海上空進行聯合巡邏，靠近美國阿拉斯加州。（路透檔案照）

2024/07/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國會國防戰略委員會廿九日就拜登政府二○二二年提出的任內首份《國防戰略（NDS）》發布審查報告指出，美國目前國防戰略「過時」、軍隊結構不恰當且工業基礎「嚴重不足」，無法因應來自俄羅斯和中國的雙重威脅；大膽呼籲建立「多戰區部隊建設」來修復當前「過時」版本；並建議兩黨共同向美國人民發出「戰鬥號令」，凝聚公眾對重大變革投資的支持與決心。

報告直指美國在冷戰結束後規劃同時應對兩場戰爭的戰略已經過時，因為下一場戰爭很有可能跨越多個戰區。報告強調，「中國和俄國都擁有全球影響力，並致力於建立『無上限友誼』」，「而且中俄還與北韓和伊朗建立了更多夥伴關係」，「對於單一敵人或地區的排他性關注，是對中國和俄國等敵人所帶來的全球性挑戰及跨地區敵人之間日益增長之合作關係的根本性錯誤回應」；「隨著美國對手之間的合作比以往更緊密，美國及其盟友必須做好對抗多對手軸心的準備。如果不建立一支資源充足、足夠靈活的軍隊來應對這種環境，美國可能會因為其他戰區存在衝突威脅而不敢在任何一個戰區投入戰鬥」。

請繼續往下閱讀...

報告也直指「美國的部隊規劃方法必須有優先等級，以有效和有效率地分配有限資源，解決各種規模和範圍的威脅，並確保美國的國家力量工具組合適合特定的戰略目標」；「我國最後一次為這樣的戰鬥做好準備，是在冷戰時期，但那在卅五年前就結束了」，「但今天美國沒有準備好」，包括「美國公眾基本上沒有意識到美國面臨的危險或為全球衝突做好充分準備所需的成本」，因此迫切需要兩黨共同發出「戰鬥號令」。「美國必須更有效、更有效率地支出來建設未來的軍隊，而不是維持現有的軍隊」，呼籲美國國會努力為美國國防部及盟國參與減少相關障礙。

報告警告，美國若試圖突然大幅減少美國在特定地區的軍事存在以確定優先順序，不僅不太可能有效或持續，且最終可能換來更大規模、更昂貴的部隊部署。尤其中國在許多方面已超越美國，並透過廿年來重點軍事投資在很大程度上抵消了美國於西太平洋的軍事優勢，「如果美國不做出重大改變，力量平衡將繼續向中國傾斜」。

報告另認為NDS把俄國定義為「迫切威脅」係「暗示它強烈但持續時間有限」，這有所「低估」，俄國威脅其實是「長期」且「持續持久的」。報告建議美軍增加在東歐的前進部署，以一個裝甲軍為基礎，嚇阻俄羅斯對北約東翼的侵略。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法