涉洗錢、人口販運等罪 中資福耀玻璃遭美搜索

福耀玻璃位於美國俄亥俄州的工廠，26日遭國土安全部門突擊調查。（彭博檔案照）

2024/07/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國土安全部及多個執法機構，廿六日對俄亥俄州廿八處地點展開突擊搜查，包括全球規模最大的汽車玻璃供應商、中資企業福耀玻璃美國公司。據當地媒體報導，國土安全部官員表示，調查重點包括金融犯罪、洗錢、剝削勞工和潛在的人口販運等違法行為；美國國稅局刑事調查部門也參與調查，關注僱傭稅等財務違法行為。

全球規模最大汽車玻璃供應商

據報導，執法人員搜查岱頓（Dayton）、自由鎮（Liberty Township）、邁阿密斯堡（Miamisburg）、莫雷恩（Moraine）和西卡羅爾頓（West Carrollton）等多個城市的住宅區，在岱頓市拘留七人。福耀玻璃美國公司副總裁雷艾米（Amy Lei）發表聲明稱，該公司將全力配合調查。

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福耀玻璃二○一四年收購莫雷恩市一座前通用汽車廠房，將其改造為全球最大汽車玻璃生產基地。福耀玻璃號稱是全球第二大、中國第一大玻璃製造商，汽車玻璃為福耀貢獻約九成營收，其全球市場佔有率超過三成，中國市佔率逾六成五。

據報導，福耀自進駐莫雷恩以來，已投資超過兩億美元，成為當地最大雇主之一，雇用逾兩千名員工生產汽車擋風玻璃。然而，福耀的發展並非一帆風順，該公司曾因勞資糾紛支付高額賠償，更在去年七月因金融犯罪和勞工剝削等指控，遭美國國土安全部調查。

儘管如此，福耀仍持續擴張，計畫在莫雷恩增建新廠房，並在南卡羅來納州投資。這段跨國經營歷程甚至成為奧斯卡獲獎紀錄片「美國工廠」（American Factory）的主題，引發對美中經濟關係複雜性的深度思考。

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