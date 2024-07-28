美司法部揭TikTok演算法 助中介選

美國司法部廿六日針對TikTok的侵害言論自由之訴，反控TikTok的演算法可能讓中國操控美國選舉，危害國安。（路透檔案照）

2024/07/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國「字節跳動」社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」，四月遭美國立法要求明年一月十九日以前尋得非中國買家否則在美禁用後，五月提出聯邦訴訟控告美國政府違憲侵犯言論自由，本月廿六日終遇美國司法部首度反擊，檢察官提交法庭書狀反咬TikTok濫用美國禁止剝奪言論自由的憲法第一修正案，指其演算法可能被用於「秘密操縱」運動，成為中國政府暗中影響美國選舉工具。

檢方廿六日書狀寫道，「TikTok為中國政府提供了透過兩種主要方式破壞美國國家安全的手段：數據收集和秘密內容操縱」；若不對TikTok設限，只要「中國政府認定美國某次選舉的結果對中方的利益足夠重要」，「這將允許外國政府非法干預我方政治制度和政治話語，包括我們的選舉」，等同「允許中國政府在極其重要的時刻繼續準備利用TikTok發揮最大效用，對國家安全構成不可接受的威脅」。

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演算法可受人工操縱

檢方指TikTok「從其一．七億美國用戶收集到大量敏感數據。收集的數據包括用戶的精確位置、觀看習慣和私人訊息，甚至還包括本身不使用TikTok的用戶手機聯繫人數據」。書狀明確指出，執法官員認為TikTok可以且已在某些情況下接受中國政府指示，其專有演算法「可受人工操縱，其在中國的位置將允許中國政府暗中控制算法，從而秘密地塑造美國用戶接收到的內容，以達到其自身的惡意目的」。

司法部強調，四月立法係針對國安問題，而不是對受保護言論的任何壓制，TikTok只要依法找到美國買家就能排除司法部對中國政府「技術武器化」的疑慮並在美不受干擾運行，反指TikTok濫用美國憲法第一修正案。

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