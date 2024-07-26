中俄4機逼近阿拉斯加 首見轟6

中國轟-6K轟炸機參加中俄聯合空中戰略巡航，1架俄羅斯蘇愷-30戰機伴飛。（路透）

2024/07/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北美防空司令部（NORAD）廿四日於美國阿拉斯加州附近國際空域，發現中國、俄羅斯共四架轟炸機，進入阿拉斯加防空識別區（ADIZ），美國與加拿大出動戰機加以跟蹤並攔截。此為中、俄軍機首度同時進入阿拉斯加防空識別區，也是中國「轟-6」首現該空域。

北美防空司令部為美加兩國共同組成，負責兩國在北美的領空與太空預警和防衛。此次進入阿拉斯加防空識別區的中俄戰機，包括中國兩架轟-6和俄羅斯兩架TU-95戰略轟炸機。北美防空司令部派出美國F-16、F-35及加拿大CF-18戰機攔截，並強調四架中、俄軍機維持處於國際空域，其活動「不被視為威脅」。戰略轟炸機可攜帶核武，與核潛艦、洲際彈道飛彈共同構成「核三位一體」的核打擊力量。

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俄羅斯國防部表示，俄中轟炸機編隊在楚科奇海、白令海及北部太平洋，執行逾五小時空中巡航，期間遇「外國戰鬥機伴隨」。中國國防部發言人張曉剛廿五日也證實此事，但聲稱此為中俄兩軍年度合作計畫之一，雙方在白令海相關空域組織「聯合空中戰略巡航」，強調此次行動不針對第三方，也與當前國際和地區局勢無關。

去年夏天，中俄海軍聯合艦隊也曾巡航至距離阿留申群島不遠的阿拉斯加州外海。北美防空司令部司令吉洛特三月曾在國會作證表示，中國軍機近年在西太平洋地區日益頻繁活動，預言「最快今年」可能就在美國防空識別區附近活動。

俄羅斯空軍Tu-95戰略轟炸機在中俄聯合空中戰略巡航中進行空中加油。（美聯社）

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