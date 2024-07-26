美國會4度演說 納坦雅胡誓言戰勝

以色列總理納坦雅胡24日向美國國會發表演說，稱讚前總統川普支持以色列，感謝現任總統拜登協助營救以色列人質，並強調「我們的敵人就是你們的敵人」。（法新社）

2024/07/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡廿四日在美國國會參眾兩院聯席會議上發表演說，除了呼籲美國繼續支援與誓言全面戰勝哈瑪斯，也強調美以同一陣線，稱以色列不僅自保、更在保護美國；納坦雅胡還開嗆親巴勒斯坦的抗議人士，並痛罵起訴他的國際刑事法院。

強調自保 也保護美國

這是納坦雅胡第四度在美國國會發表演說。他表示，和哈瑪斯及其幕後靠山伊朗的對抗，是野蠻與文明的衝突，為了讓文明之師獲勝，美國與以色列必須齊心協力，而今當以色列在文明的前線奮戰時，他呼籲美國更快提供以色列工具，好讓以國更快完成任務。納坦雅胡還將去年十月七日哈瑪斯襲擊以色列，與二戰時日軍偷襲珍珠港以及九一一恐怖攻擊相提並論，稱以色列和哈瑪斯作戰就是與其靠山伊朗作戰，以色列阻止伊朗發展核武不僅是自保，「我們正在保護你們」。

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納坦雅胡發言時，獲釋的哈瑪斯前人質和人質家屬在眾議院聆聽。兩黨議員多次起立為他鼓掌，而安全人員則護送旁聽席上的抗議者離場。國會山莊外有數以千計抗議群眾呼籲結束戰爭。

場內場外 都有反以抗議

面對場內外反以抗議，納坦雅胡當場回嗆，接受伊朗政府資助、正在國會山莊外抗議的反以人士是被伊朗利用的「白痴」；暗酸同志團體舉牌挺加薩，卻不知德黑蘭當局會虐殺同志，「有如舉牌說『雞隻支持肯德基』」；嘲諷抗議人士口呼親巴勒斯坦口號「從河流到大海」，卻搞不清是哪條河哪片海，不僅地理被當，歷史也被當。

納坦雅胡廿五日午後（台灣時間廿六日凌晨）與美國總統拜登會面，預料已在廿四日晚間全國演說中表示將利用剩餘任期致力於結束加薩戰爭的拜登，會趁會面時就加薩停火協議施壓納坦雅胡。美國政府一名不具名資深官員廿四日表示，加薩協議談判已進入最後階段，拜登會努力縮小與納坦雅胡的分歧。

不過，納坦雅胡已在美國國會演說表明，除非哈瑪斯投降、解除武裝與釋放人質，否則以國將繼續戰下去。此外，由於拜登因退選而提前跛鴨，納坦雅胡可能會以拖待變，等拜登卸任後再與繼任者協商。

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