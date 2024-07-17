銀彈挺川 馬斯克擬月捐14.6億

華爾街日報披露，科技業鉅子馬斯克將每月捐款約4500萬美元，給支持共和黨總統候選人川普的新基金。（路透檔案照）

2024/07/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報十五日獨家報導，特斯拉執行長、億萬富翁馬斯克計畫每月向一個支持川普的超級政治行動委員會（Super PAC）捐贈約四千五百萬美元（約十四．六億台幣），以支持美國前總統川普參與十一月總統大選。

報導引述知情人士說法，這個名為「美利堅政治行動委員會」（America PAC）的組織六月成立，其他支持者包括共同創辦人朗斯代爾、美國溫克勒佛斯雙胞胎（Winklevoss twins）兄弟、前美國駐加拿大大使克拉夫特及其丈夫、煤炭生產商執行長喬．克拉夫特等。

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「美利堅政治行動委員會」主要目標是在搖擺州進行選民登記、說服選民提前投票並申請郵寄選票。該組織評估認為，民主黨歷來擁有非常強大的「催票」活動，並注意到拜登陣營在搖擺州投入大量資金進行所謂的「地面工作」。它們將試圖抗衡這一優勢。

「美利堅政治行動委員會」已為其活動僱用了數百名員工，並開始進行選民登記、與搖擺州選民交談，並敦促選民申請郵寄選票。根據十五日提交的文件，其在截至六月卅日的三個月期間收到八七五萬美元（約二．八五億台幣）捐款。一位知情人士表示，馬斯克曾表示計畫從七月開始捐款，但捐款名單上並未出現他名字。

針對此報導，馬斯克並未回應路透的置評請求。他僅在社群平台Ｘ上，回覆了一篇相關報導貼文，並附上一張寫著「假新聞」迷因圖，似乎暗示該報導不實。

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