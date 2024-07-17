川普機密文件案遭駁回 法官裁定特檢任命不合法

美國前總統川普15日在共和黨全國代表大會上，正式獲確認代表該黨出戰總統大選，預計18日接受正式提名並發表演說。（路透）

2024/07/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國佛州聯邦地區法官甘農，十五日駁回針對前總統川普非法持有機密文件並阻礙政府取回文件的聯邦起訴案，裁定特別檢察官史密斯的任命不合法，無權提起訴訟。這項裁決對川普來說是一場重大勝利，消除了他面臨的一項主要法律威脅，檢方已表示將提出上訴。

川普重大勝利 檢方將提上訴

甘農在裁決書中，質疑史密斯被任命為特別檢察官的合法性，指任命像史密斯這樣的官員，通常須經參院確認，除非國會已將此類任命權授予行政部門。她認為，沒有聯邦法律賦予司法部長賈蘭德這項權力。此外，她也不認同先前上訴法院支持其他特別檢察官的裁決，並認為這些裁決僅依據尼克森時代最高法院判決的措辭，缺乏說服力。

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紐約時報指出，這項裁決推翻一九七四年美國最高法院就水門案樹立的先例，特別檢察官之任命為司法部部長的權力。此裁決也使甘農受到外界關注，甘農二○二○年仍沒沒無聞時就獲川普任命，年僅卅八歲成為佛州最年輕法官之一。

甘農的立場與聯邦最高法院保守派大法官湯瑪斯一致。湯瑪斯也質疑史密斯擔任特別檢察官的合法性，並強調：「若無法律明確定義特別檢察官的職位，則其無權進行此項起訴。」

川普對此表示歡迎，並在社群媒體上發文稱，這是「所有政治迫害」的第一步，應該迅速撤銷所有指控。甘農做出裁決之前，川普律師團隊曾要求部分中止訴訟程序，以便評估最高法院的一項新裁決，該裁決認為，前總統在其總統任期內採取的行動享有廣泛豁免權，免於被起訴。

史密斯團隊發言人表示，將會對該裁決提出上訴，因為該裁決「背離了所有此前法院的一致結論，即司法部長擁有法定權力任命特別檢察官」。

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