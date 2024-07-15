秘勤局陷維安危機 國會、FBI要調查

從槍手開火到川普被護送坐上車離場的過程，僅約1分50秒，事發時現場一片混亂，有人一開始還搞不清楚發生狀況，以為是放煙火。（美聯社）

2024/07/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國前總統川普十三日在賓夕法尼亞州巴特勒造勢場合遇襲，廿歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）得以在鄰近會場的建物屋頂連開數槍，負責整體維安規劃的美國秘勤局（Secret Service）難辭其咎，將面臨美國國會委員會和聯邦調查局（FBI）調查。華爾街日報形容，此案或許是一九八一年前總統雷根遇刺後，秘勤局最嚴重的維安危機。

眾議院監督暨改革委員會主席柯默（James Comer）表示，槍擊案發生數小時後，委員會小組已啟動調查，將於廿二日召開聽證會，傳喚秘勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）出席作證。他說，個別秘勤局人員展現無與倫比的勇氣，「但有許多問題美國民眾需要答案」。共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）表示，眾院很快就會要求秘勤局、國土安全部及聯調局官員出席聽證會作證。

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候選人行程瞬變 壓縮規劃維安時間

前秘勤局主管馬里諾（Charles Marino）表示，秘勤局會針對各種類型情境從事例行訓練，包括保護對象遭遇試圖刺殺的最嚴重情況。他提到，後續的聯調局調查可能將焦點放在整個造勢集會的維安計畫上，包括檢視資源並釐清槍手如何在未被偵查、排除的情況下，取得制高點開槍。

退役資深秘勤局人員米哈萊克（Donald Mihalek）指出，秘勤局通常會有先遣小組在活動前評估場地，以便制定維安計畫。秘勤局會實際測量該區域決定所需人手，並和維安狙擊手共同檢視鄰近建物，以及這些建物與總統或總統候選人的距離。因此，巴特勒這類戶外造勢活動將為秘勤局帶來挑戰，因為「你不能把整個城鎮封起來」。

米哈萊克說，競選季節使維安工作更加艱難。總統的行程通常規劃詳細，但候選人的行程可能到最後一分鐘都有變化，壓縮秘勤局規劃維安的時間。

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