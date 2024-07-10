揭中指揮駭攻 澳號召7國反制

澳洲政府9日首次直接指控中國國家安全部支持的駭客組織，對澳洲政府和民間部門持續發動大規模網路攻擊，更成功召集美國、英國、日本、南韓和德國等重要盟邦聯手反制，顯示國際社會對中國網攻行動的抵制顯著升級。（法新社檔案照）

2024/07/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲政府九日首次直接指控中國國家安全部支持的駭客組織，對澳洲政府和民間部門持續發動大規模網路攻擊，更成功召集美國、英國、日本、南韓和德國等重要盟邦聯手反制，顯示國際社會對中國網攻行動的抵制顯著升級。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲通訊局九日發布關於中國駭客團體「先進持續性威脅40」（APT40）的公告，此為澳洲與紐西蘭、加拿大、美國、英國等「五眼聯盟」（Five Eyes）夥伴，加上德國、日本、南韓的安全部門共同合作，概述中國政府資助的駭客組織及其對澳洲的威脅。

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據報導，這是日本與南韓首次加入五眼聯盟，指責中國的網路攻擊。儘管澳洲此前也曾與國際夥伴一起對中國國安部進行過網路攻擊的技術歸因，但這是澳洲首次主導，並直接將攻擊歸咎於中國政府支持的駭客活動。

公告指出，中國政府資助的駭客組織，曾對包括澳洲和美國在內的多國組織發動網路攻擊，其技術更被中國資助的其他團體廣泛採用；這些類似技術已對多國網路安全構成威脅，包括澳洲的盟國。

譴責中國國安部惡意操作

公告譴責這些威脅是中國國安部的惡意網路操作，攻擊手法與APT40等駭客組織高度重疊，這些組織被認為是接受中國海南省國家安全部門的任務。公告還舉例指出，APT40在二○二二年四月從一家澳洲機構竊取數百名使用者的帳戶及密碼。

澳洲外交部長黃英賢在聲明中強調，這是加強與區域夥伴合作的重要一環，坎培拉當局正全方位深化與日本、南韓、東南亞國家、印度，以及透過「四方安全對話」和「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）機制的外交、經濟和國防合作，以增強澳洲的國際影響力，並確保國家安全。

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