允烏軍攻擊俄領土 美德開綠燈

烏克蘭哈爾科夫地區受俄軍猛烈攻勢，情勢陷入困局。圖為俄羅斯五月卅一日對哈爾科夫居住區發動空襲後，救難人員赴現場搜救。（路透）

2024/06/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕在烏克蘭對俄作戰陷入困境，第二大城哈爾科夫情勢不利之際，拜登政府一改原先不樂見烏國直接攻擊俄羅斯國土立場，由國務卿布林肯五月卅一日在捷克證實，美國允許烏軍在防衛哈爾科夫的情況下，使用美製武器打擊俄國領土，盼藉此緩解困局。德國隨後也宣布跟進，允許烏軍使用德國提供武器攻擊俄國境內目標。

限防衛哈爾科夫時回擊

拜登之所以開放烏軍使用美製武器直擊俄國，是出於防衛哈爾科夫地區的「反擊目的」，讓烏軍得以回擊正在或準備攻擊的俄軍。不過多家媒體引述美國不具名官員說法，美方強調反對過於激進打擊俄羅斯領土的政策不變，因此放行武器不包括美國提供的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、長程飛彈或其他火砲，也僅限鄰近哈爾科夫的俄國邊境。

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雖然美方設下限制，但烏總統澤倫斯基卅一日仍肯定拜登作法，稱這讓烏國朝保衛邊界地區人民的目標邁前一步。哈爾科夫地區離俄羅斯邊境僅廿多公里。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫回應，美製武器早已被用來襲擊俄國領土，這是美國捲入這場衝突的有利證據。

美國防部長奧斯汀、國安顧問蘇利文和參謀長聯席會議主席布朗五月十三日與烏方視訊會議後，同意就上述方針向拜登提出建議。美國務卿布林肯十四日突訪基輔時，澤倫斯基提出盼以美製武器打擊對哈爾科夫發動攻擊的俄國境內據點。布林肯對此給予認同和支持，並將訊息帶回華府。拜登徵詢意見並審慎考量後同意，於卅日訂出相關指引。

德國也在卅一日跟進美國，總理蕭茲的發言人表示，鑒於俄國在哈爾科夫開闢新戰線，基輔當局根據國際法有權自衛，允許烏國向俄國境內目標發射德國提供的武器，這與美國的作法相吻合。

此外，據華爾街日報報導，法國總統馬克宏號召西方盟國派遣軍事教官赴烏克蘭訓練烏軍。預料在六月六日拜登、澤倫斯基與各國領袖赴法國出席第二次世界大戰諾曼地登陸紀念日之際宣布。

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