義航艦前進印太 參與環太平洋軍演

義大利媒體報導，義國航空母艦「卡富爾號」六月一日出發前往印太，將參與環太平洋軍演，持續增加在印太地區的軍事影響力。（路透檔案照）

2024/06/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中央社引述義大利媒體「頁報」（Il Foglio）報導，義大利海軍將首度派遣航空母艦「卡富爾號」（ITS Cavour）打擊群於六月一日赴印太地區執行任務，包括參與廿六日開始的環太平洋軍演（RIMPAC）。在以美國為首的同盟陣線與中國的印太區域競爭加劇之際，此舉可視為義國向盟友傳達的強烈政治訊號。

除了環太平洋軍演，卡富爾號還將停靠日本港口，與自衛隊共同演訓，以及參加七月十五至八月一日，澳洲兩年一度的多國聯合軍演「漆黑」（Pitch Black），將是繼法國、德國後第三個參與漆黑演習的歐洲國家。

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還將赴日 與自衛隊演訓

卡富爾號自二○一一年成為義大利海軍旗艦，配備先進電子偵測、武器和戰鬥系統，最多可搭載卅六架艦載機，並於二○二一年通過認證，具備在海上操作F-35B戰鬥機的能力。

義大利與中國關係詭譎，包括近年加強在印太地區軍事活動，以及在去年十二月正式告知北京退出中國全球經濟倡議「一帶一路」。由於義國總理梅洛尼將在七月訪中，義政府對卡富爾號在印太地區的任務保持低調。

另外，在新加坡舉行的「香格里拉對話」場邊，有五十三年歷史的澳洲、英國、馬來西亞、紐西蘭和新加坡「五國聯防」（FPDA）共同宣布，將在今年舉行格局更加複雜的聯合軍事演習，計畫出動無人機、第五代戰鬥機和偵察機。

澳洲國防部長馬勒斯提到，澳洲將首度在五國聯防軍演中投入F-35戰鬥機。他強調，五國聯防與中國無關，而是關乎共同密切合作的需要。紐西蘭防長科林斯表示，將首次派遣P-8A「海神」巡邏機赴新加坡參演。

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