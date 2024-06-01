香格里拉對話／捍衛南海 小馬可仕:不會屈服

菲律賓總統小馬可仕受邀發表國際年度安全論壇「香格里拉對話」今年開幕式主題演說。（路透）

2024/06/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際年度安全論壇「香格里拉對話」五月卅一日至六月二日於新加坡召開，今年開幕式主題演說由菲律賓總統小馬可仕發表，他在台下聆聽演講的中國國防部長董軍面前，以不點名方式強烈抨擊中國，直言反對「透過武力、恐嚇和欺騙手段宣揚過度和毫無根據的主張」，強調菲律賓不會放棄在南海的主權聲索，「我並不打算屈服。菲律賓人不會屈服」。

強調在水域劃定界線「不是來自想像，而是國際法」

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小馬可仕上台廿三個月以來，和中國在南海議題屢見衝突。他在開幕式主題演說中表示，菲國和其他東南亞國家對南海「和平、穩定和繁榮」有著共同願景，「不幸的是，這個願景目前仍然是一個遙遠的現實。非法、脅迫、侵略和欺騙行為繼續侵犯我們的主權、主權權利和管轄權。」他援引國際「常設仲裁法院」二○一六年七月對中國據以聲索主權的「九段線」主張做出的不利評議結果，強調「我方在水域上劃定的界線，不是來自想像，而是來自國際法」。

警告若打死菲人 就越紅線

對於美中在印太對抗加劇，小馬可仕說，中國對區域安全局勢和經濟發展的決定性影響是一個永久的事實，但同時，美國的穩定存在對區域和平至關重要，「這從來不是一種選擇。這兩個國家都很重要」。他直指美中「競爭正限制區域國家戰略選擇。他們的競爭加劇一觸即發的衝突，呼籲中美以負責任的方式管理彼此的競爭。

小馬可仕強調，「南海的和平與穩定及航行自由是全球性的問題」，因為有大量的貿易要經過這裡，「不僅涉及東協成員國，事實上不難看出是全世界成為利益攸關者」。演講結束後，一位記者向小馬可仕提問，稱如果中國海警船用水砲打死菲律賓人，是否會越過「紅線」？小馬可仕回答：「如果一名菲律賓公民被蓄意殺害，那就非常接近我們定義的戰爭行為」，「這是一條紅線嗎？幾乎可以肯定」。

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