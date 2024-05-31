中國挺烏俄和談 美示警歐洲提防

針對中方支持召開的烏戰和平會議，美國副國務卿坎貝爾廿九日呼籲歐洲提防中國，因中國刻意淡化挺俄立場，但目標卻是「全力支持」俄國。圖為日前習近平訪法。（美聯社檔案照）

2024/05/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於烏俄戰爭，中國駐俄羅斯大使張漢暉月初稱中方支持召開「各方平等參與」的烏戰和平會議，俄國外交部長拉夫羅夫卅日也附和表示可由中國安排俄、烏皆參與的和平會談。然而，美國副國務卿坎貝爾已在廿九日呼籲歐洲提防中國，因中國僅在公開場合刻意淡化挺俄立場，但「中國的總體目標」是「全力支持」俄國。

北京淡化挺俄立場

坎貝爾廿九日告訴美國政治新聞網站「政客」等媒體，「中國的總體目標不僅是支持俄羅斯─在我們看來，是全力支持─而且還公開淡化此事，並試圖與歐洲保持正常的外交和商業關係」。他說，自己在廿八日向「北大西洋公約組織」政治決策機構「北大西洋理事會」提及此一憂慮時，「有多個歐洲國家明確表示，如果中國同時暗中煽動這場歐洲自第二次世界大戰以來最破壞穩定的戰爭，和中國維持正常關係是不可能的」。

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坎貝爾強調，中國過去一年半至兩年對俄羅斯的援助「令人深感擔憂」，「這是一項中國領導層支持、旨在幕後為俄國提供一切的持續、全面性努力，使其能夠重組軍事力量、遠程飛彈、無人機」，以及「追蹤戰場上動作、遠程火砲等」的部分能力，且「很大程度上努力不引起公眾注意」。

坎貝爾說，中國的援俄行動不僅讓俄軍戰場得利，更讓俄國有能力對歐洲其他國家進行戰略挑戰。他指出，為回應中國的行動，美歐已就特定案例施加制裁，「我期待北約國家會採取後續步驟」，「我們視此為最迫切要務」。他強調會向北京發出明確、毫不含糊的訊號，「中國正採取的行動危及歐洲長期穩定」。

對於拉夫羅夫肯定中國試圖解決烏克蘭危機的用心、籲請中國安排俄烏和平會談，並重申會談前提為烏國和西方承認俄國取得之烏國領土，中國外交部發言人毛寧卅日未正面回應，僅表示中方支持適時召開「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論」的國際和會。

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