舊勢力密謀政變 小馬可仕2天革除35警官

菲律賓前後任總統公開失和，甚至爆發政變流言。現任總統小馬可仕（左前一）近日透過警政人事命令，開革數十名出自前總統杜特蒂（右前一）大本營達沃市的警官。（法新社檔案照）

2024/05/30 05:30

杜特蒂家族掌控達沃市20多年

〔編譯周虹汶／綜合報導〕菲律賓現任總統小馬可仕與前總統杜特蒂兩大政治家族之間的不合，正隨菲國明年期中選舉逼進而趨白熱化，由於對政變陰謀擔憂加劇，小馬可仕本月廿三日起一連兩天對杜特蒂陣營出招，透過菲國警政署人事命令，宣布解除杜特蒂家族長年主政的菲國第三大城達沃市多達卅五名警官職務，指其「公然企圖破壞穩定」，並敦促菲國軍方繼續效忠。

「公然企圖破壞穩定」

杜特蒂二○一三年六月卅日出任菲國總統前，先後擔任達沃市長長達廿二年，以鐵腕施政聞名，與該市警察體系建立密切關係；擔任菲國總統期間，由目前身為菲國副總統的女兒薩拉接任達沃市長；其愛子塞巴斯汀，則是達沃現任市長；達沃市警界和杜特蒂交好者，也在其擔任總統期間紛紛晉升全國或首都要職。

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上述卅五名警官下台，涉及最新一波掃毒行動七名毒販之死調查案，廿三日就先除掉外界視為杜特蒂親信的達沃市警察局長，廿四日再拔六名大隊長等共卅四名警官，新聞報導也稱菲律賓國家警察指揮之特種行動部隊兩營同步進駐達沃。塞巴斯汀廿六日對「上級濫權」一事強力「譴責」，強調市警「行動監督和控制」權力依法在他手上；並稱達沃市犯罪率大幅降低，掃毒行動也依法有據，故任何暗示行動不當的指控皆屬「毫無根據且不公正」。

密謀由杜的女兒取代小馬可仕

菲律賓前參議員特里蘭尼斯指出，他相信大規模撤除警官職務是針對國際刑事法院（ICC）可望六、七月對執政反毒戰期間犯下「反人類罪」的杜特蒂發出通緝令的先發制人手段。身為杜特蒂宿敵的特里蘭尼斯廿七日告訴「南華早報」，「就杜特蒂家族而言，所有破壞穩定和驅逐的選項都攤開討論，例如人民力量、撤回支持、政變、叛亂、分裂國家、彈劾，甚至暗殺」。他也重申之前所說，部分現役或退休菲律賓國家警察確定參與了破壞穩定的活動，試圖撤回對小馬可仕政府的支持來引發政治危機，直指杜特蒂家族目的是讓薩拉取代小馬可仕。

小馬可仕促軍方繼續效忠

小馬可仕似乎非常認真看待密謀政變的傳言，自五月十六日以來，他三度向軍人表示，要警惕破壞穩定的陰謀，不容許國內有人製造分裂，並敦促軍方繼續效忠總統。

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