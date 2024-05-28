恐升高與菲南海衝突風險 中國海警「怪獸」 現蹤黃岩島

中國近日在南海部署了排水量達一‧二萬噸，號稱全球噸位最大的海警船「五九○一號」。 （取自網路）

2024/05/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港南華早報廿七日報導，中國近日在南海部署排水量達一．二萬噸、號稱全球噸位最大的海警船「五九○一號」，這艘長達一六五公尺的巨艦被稱為「怪獸」，伴隨另一艘一○二公尺長的巡邏船，廿四日出現在黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘）附近的菲律賓專屬經濟區內，距離該淺灘僅約九十三公里。此舉被視為中國新執法政策的行動，恐將加劇與菲律賓爆發衝突的風險，升高區域緊張局勢。

中國海警局十五日公布「海警機構行政執法程序規定」，明定自六月十五日生效起，中國海警可依判斷拘留涉嫌違反進出中國領海規範的外國人最多六十天。菲律賓外交部廿六日對中國新的執法政策表示強烈反對，強調各主權國家有權制定和執行法律，但不得在其他國家的領土、海域或管轄區內執行，也不得侵犯其他主權國家的權利和利益，尤其是二○一六年的南海仲裁結果和二○○二年的「南海行為準則宣言」。

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菲律賓智庫「國際發展與安全合作」副主席艾斯佩納（Joshua Espeña）指出，倘若中方落實新政策逮捕菲國漁民，菲方勢必採取抵制行動，引發情勢升級。

與此同時，針對中國片面在南海實施為期四個月的年度禁漁令，菲律賓外交部廿七日提出抗議，促請北京當局「停止並終止」侵犯菲國主權和主權權利的「非法行動」。自一九九九年起，中國每年都會在南海實施「伏季休漁」捕魚禁令，但菲律賓一貫反對。

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