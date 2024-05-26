俄電子戰干擾奏效 烏停用西方導引武器

美國協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的「神劍」導引炮彈等衛星導引彈藥，傳出受俄羅斯電子戰干擾技術嚴重影響，準確度下降。（路透檔案照）

2024/05/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國「華盛頓郵報」廿四日獨家報導指出，該報取得的烏克蘭機密評估顯示，烏國手上的M982「神劍」（Excalibur）155公釐導引炮彈、M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）等美國製衛星導引彈藥，有許多未能抵禦俄羅斯干擾技術，鑑於防禦有效性及準確率下降，只好選擇停用；烏國軍事指揮部去年秋天至上月也備妥報告向美國國防部及其盟友求援，盼與武器製造商直接聯繫升級事宜，但「過於官僚的程序」導致調整複雜化。

根據烏國機密評估，可由M777榴彈砲發射的「神劍」，命中目標率去年從年初逾五十％在幾個月內急遽下降到十％以下，實戰經驗有負「一發命中」美譽，鑑於「神劍」已失去潛力，烏軍索性棄用並在半年前回報美方；由於故障率太高，美方也就此暫停供應。

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此外，根據匿名烏國軍官透露，在俄國侵烏當年就投入戰場屢建奇功的「海馬斯」火箭，到了第二年因為俄軍啟用電子戰干擾衛星訊號，導致海馬斯變得「完全不具效益」。他說，雖然基輔當局仍然認為海馬斯有用，但因干擾導致火箭會偏離目標至少十五公尺以上，烏軍現在只能把昂貴的海馬斯彈藥用來攻擊低優先目標。

至於聯合直接攻擊彈藥（JDAM）在二○二三年初現身時，的確對俄軍造成奇襲震撼，但烏軍官員透露，不過幾個星期後，就因無法對抗干擾而使成功率大幅下跌，經常偏離目標廿公尺到一千二百公尺；直到武器製造商提供程式補丁，烏軍才繼續使用。

美國協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的高機動性多管火箭系統「海馬斯」等衛星導引彈藥，傳出受俄羅斯電子戰干擾技術嚴重影響，準確度下降。（歐新社檔案照）

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