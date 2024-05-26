美中情局前探員被吸收 洩密中國

美國中央情報局、聯邦調查局美國籍前員工馬玉清，廿四日在美國夏威夷聯邦地區法院坦承密謀收集並向中國提供美國國防資訊。（美聯社檔案照）

2024/05/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○二○年八月因疑似長年對中國國家安全部提供美方機密資訊而被美國聯邦調查局（FBI）逮捕的美國中央情報局（CIA）美國籍前探員馬玉清，廿四日於美國夏威夷聯邦地區法院正式認罪，坦承密謀收集並向中國提供國防資訊。法院若接受他和檢察官的認罪協商協議，計九月十一日宣判十年徒刑；但若不接受，恐判終身監禁。

現年七十一歲的馬玉清，一九五二年生於香港、七五年成為美國公民，並於一九八二至八九年加入CIA駐東亞和太平洋地區工作期間擁有最高安全權限；八九年離職後，他赴上海工作，二○○一年又移居回夏威夷並向FBI謀職，在○四年於FBI檀香山辦事處得到合約語言專家的約聘工作。

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兄長也在CIA工作 同被收買

根據馬玉清的起訴書，馬玉清有個共犯就是其兄長，已不在人世。其兄長生於上海，一九六七至八三年曾為CIA工作，皆是美國籍的兩人都和CIA簽有資訊保密協議。

馬玉清在認罪協商中坦承，他離開CIA後，二○○一年三月應中國上海市國家安全局情報官員要求，說服兄長在香港和上海國安局情報官員密會，兩人在三天內提供「大量機密的美國國防資訊」；兄長得到五萬美元現金，兩人也同意繼續協助。

接著，馬玉清○三年三月在夏威夷申請FBI檀香山辦事處合約語言專家一職，FBI當時已意識到他和中國情報部門有接觸，但仍決定聘僱他以深入調查。檢察官指出，FBI刻意聘用他以後，發現他經常複製、拍攝和竊取機密文件，並常帶著這些機密去中國，再帶回價值高達數千美元的現金和一整組新的高爾夫球桿等昂貴禮物；他還告訴一名偽裝成中國情報官員的FBI臥底特工，希望看到「祖國」成功。

馬玉清承認，他在○六年二月又說服兄長提供上海市國安局要求的兩位人士身分，而此二人身分至今都是美國國防機密。

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