睽違近2年 美中防長5/31會晤

美軍B-1「槍騎兵」轟炸機近日在關島執行任務，適逢中國在台灣周邊舉行軍演，格外引人注意。圖為2022年11月，美國防長奧斯汀（右4）和南韓時任防長李鐘燮（右3）一同參觀馬里蘭州安德魯斯空軍基地的B-1轟炸機。（路透檔案照）

2024/05/26 05:30

美太平洋空軍宣布B-1部署關島

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國結束環台軍演之際，美國國防部廿四日宣布，國防部長奧斯汀將出席月底在新加坡舉行的亞洲年度安全論壇「香格里拉對話」，並預計與中國國防部長董軍會晤，這將是美中國防高層近兩年來首次面對面交流。此外，美國太平洋空軍廿三日表示，B-1「槍騎兵」轟炸機正在關島執行特遣部隊任務，在北京大動作軍演之際，格外引人注意。

恢復對話消除誤解 避免擦槍走火

五角大廈表示，奧斯汀將參加五月卅一日至六月二日的香格里拉對話，並與中國防長董軍會晤。兩人四月十六日才進行視訊通話，是美中軍方高層十八個月以來首次進行實質談話，據稱雙方討論烏俄戰爭、北韓、南海問題及美國對台政策等議題，當時外界普遍期待兩人會面。美國高階官員表示，中國雖不會改變長期戰略性目標，但雙邊恢復高階軍事對話能消除誤解，避免擦槍走火，亦可說明雙方在某些情況下會做出的反應。

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此外，奧斯汀六月四日還將轉往柬埔寨訪問，並會晤柬國總理韓馬內。奧斯汀與韓馬內同樣畢業於西點軍校，此行顯示美國試圖拉攏東協國家當中最挺中國的柬國，重建兩國關係。

據了解，奧斯汀廿三日前往華特里德國家軍事醫學中心接受「事先安排的微創」非手術程序，與之前報導的膀胱問題有關，約有兩小時半將防長職責移交副手希克斯，當晚即返家休養，並恢復防長職權。七十歲的奧斯汀去年十二月因癌症治療而從公眾視野消失，今年一月又因併發症暫卸職務，卻未及時對外說明，引發軒然大波，遭到共和黨及各界強烈批判。

美轟炸機特遣隊本月二度赴太平洋

另外，賴清德就任總統後，中國在台灣周邊採取大量軍事行動，引發美國強烈關切。美國太平洋空軍表示，全球打擊司令部第廿八轟炸機聯隊的B-1「槍騎兵」轟炸機，正以第卅七遠征轟炸機中隊的身分，在關島安德森空軍基地執行任務。這是幾週前的B-52後，美軍本月第二次轟炸機特遣部隊前往太平洋執行任務。

太平洋空軍強調，B-1轟炸機部署關島是數月前計畫好的例行任務，這次行動非美國直接針對中國展示武力，「第卅七遠征轟炸機中隊將與盟國、夥伴和聯合部隊進行整合和訓練，以加強戰備，並加強太平洋地區基於規則的國際秩序」。

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