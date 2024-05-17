拜川首場電視辯論 提前627開戰

美國現任總統拜登和前總統川普已同意參加兩場大選辯論，一場在六月廿七日，另一場在九月舉行。圖為二○二○年十月廿二日上屆總統大選期間，川普（左）與拜登在於田納西州納什維爾的貝爾蒙特大學進行辯論。（美聯社）

2024/05/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選提前進入高潮！現任總統拜登和前總統川普即將於六月廿七日展開首場電視辯論，此次對決將由美國有線電視新聞網（CNN）現場直播。

首次由個別電視台主辦的辯論顯示出兩方對總統辯論委員會的不滿。川普和拜登都認為該委員會的規則不公平。此外，兩人也同意於九月十日舉行第二場辯論，該場由美國廣播公司（ABC）主辦。

請繼續往下閱讀...

美聯社報導，這場辯論的時間相對於美國政治日程來說異乎尋常地早，因為當時拜登和川普尚未正式接受各自政黨的提名。雙方迅速達成辯論協議，反映出這兩位不受歡迎的候選人都認為自己可以在一對一的對決中佔據上風。川普及其團隊相信，辯論將加劇選民對拜登年齡和能力的擔憂。而拜登的團隊則認為，川普經常發表煽動性言論，將提醒選民他們四年前為何投票將他趕出白宮。

拜登接受CNN邀請後，在社群平台上表示：「輪到你了，唐納德。」隨後，川普也在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文已準備好在六月和九月與「那個不老實的喬」（Crooked Joe）辯論。

辯論是美國大選的重頭戲，今年尤為重要，因選民對兩位候選人的年齡和能力都感到擔憂。拜登八十一歲，川普七十七歲。這兩位競爭對手在社交媒體上也互相嘲諷，都聲稱自己在二○二○年的辯論中獲勝。

川普一直在推動舉行更多、更早的辯論，他認為選民應該能夠在九月份提前投票開始之前，看到這兩個人正面交鋒。他甚至提議在曼哈頓法院外舉行一場辯論，他目前正在那裡接受審判，他還在一些集會上用一個空的講台嘲諷拜登。

川普競選團隊也挑戰拜登至少同意再舉行兩場辯論，建議除了副總統辯論外，每個月舉行一場。拜登的競選團隊則表示，不會再配合川普玩「辯論遊戲」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法