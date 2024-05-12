兩成牛奶有病毒 美撥65億抗乳牛禽流感

美國各地牧場傳出乳牛感染H5N1禽流感病毒，迫使聯邦政府緊急撥款應對。（美聯社）

2024/05/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國九個州的乳牛牧場自三月下旬以來出現H5N1禽流感疫情，且感染範圍可能更加廣泛，迫使聯邦政府十日宣布撥款近兩億美元（約六十五億台幣）應對疫情，包括病毒檢測，確保食品供應安全等措施。

美國農業部在三月下旬確認第一起乳牛感染H5N1病毒的案例，之後在九個州逾四十個牛群中也檢測到病毒；不僅如此，食品藥物管理局（FDA）也在約兩成的零售牛奶樣本中發現病毒顆粒，意味疫情的爆發範圍可能更加廣泛。衛生官員表示，目前H5M1無法在人與人之間有效傳播，但科學家表示，病毒在牛等家畜中傳播仍有風險，有可能使病毒適應並進化成人類病原體，一旦如此，將引發另一場疫情。據了解，德州有一名乳牛牧場工人的病毒檢測呈陽性，並通報患有俗稱紅眼症的結膜炎。

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極力遏阻病毒傳人

農業部十日宣布，將在未來四個月撥款九千八百萬美元，向每座牧場提供最多二．八萬美元資金，用於遏阻病毒在動物和人類之間傳播，並對動物和牛奶進行病毒檢測。美國衛生與公共服務部也表示，將透過FDA和疾病管制暨預防中心（CDC）提供一．○一億美元，用於檢測病毒、提供疫苗、監測廢水與確保牛奶食品供應安全。不過，農業部也承認，某些乳製品生產商一直不太情願讓政府人員進入牧場檢測牛隻，甚至有症狀的牧場工人也不願接受檢測，因為若需要請假休養，將無法得到補償。

因此，農業部也將為受影響的牧場提供每月兩千美元補助。CDC首席副主任夏哈表示，牧場工人參加採訪及提供鼻液拭子或血液樣本，將發給七十五美元。統計顯示，美國有十五萬至廿萬名乳製品工人。

農業部長威薩克強調，現階段人們毋須擔心牛奶或牛肉供應的安全性，但健康專家仍警告不要飲用生乳，並指巴氏殺菌法（亦稱低溫殺菌法）似乎可以殺死病毒。

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