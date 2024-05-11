中國使館公布「南海新協議」菲批造假喊驅逐

中國與菲律賓在南海的主權衝突持續升高。圖為四日中國海警船朝在仁愛暗礁執行運補任務的菲律賓補給船發射水砲。（路透）

2024/05/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國與菲律賓南海主權爭端緊繃之際，傳出菲軍將領與中國外交官在一月的一次通話中達成「新模式」協議，中方甚至揚言公布錄音檔。菲方除第一時間駁斥消息外，菲國家安全顧問安約（Eduardo Ano）十日發布聲明，籲請將涉及此事的中國駐菲官員驅逐出境。

菲國安顧問籲驅逐出境

中國駐菲使館七日公布據稱是菲國武裝部隊西部軍區司令卡羅斯與中國外交官的通話文字檔，內容顯示菲方同意由中國提出「馬德雷山號」運補的「一加一」新模式，即運補時雙方只能各有兩船在現場。

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安約聲明指控中國駐馬尼拉使館反覆從事散播錯誤、造假和惡意訊息行徑，目的在於製造分歧、分裂和破壞團結，「這些行為不應在沒有嚴厲懲罰的情況下不了了之」、「毫無疑問，中使館嚴重破壞了國際關係和外交事務的基本常態」。

安約表示，他支持國防部長鐵歐多洛對外交部的呼籲，那就是對中使館官員採取適當反制措施，「這些中國使館的個別人員，以及那些要為這些惡意影響和干預行為負責的人，應立即從菲律賓驅逐。」鐵歐多洛稱錄音違反菲國「反竊聽法」等法規，亦嚴重破壞外交準則。

對此，中國外交部十日回應，這顯示菲國在事實和證據面前心虛，已到氣急敗壞、毫無底線的地步，鄭重要求菲方保障中方外交人員正常履職，不要輕舉妄動，不要搬起石頭砸自己的腳。

菲省長爆遭中警告開火

另據「南華早報」十日報導，距離台灣約六百公里的菲律賓北部卡加延省（Cagayan）省長曼巴（Manuel Mamba）七日透露，中國副外交部長孫衛東在去年五月於北京的一場會議中向他發出警告，若戰爭期間菲國接應中國敵國或對手，將迫使解放軍朝菲國開火。曼巴本人對外國部隊進駐菲律賓持反對立場；去年亦反對美軍在防衛條約下合法使用卡加延省兩座設施。馬尼拉當局最終仍核准使用。

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