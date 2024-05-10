澳洲吐瓦魯今年啟動安全條約 阻中挖牆腳

澳洲和台灣友邦吐瓦魯9日宣布，將在今年啟動具有里程碑意義的氣候和安全條約，澳洲對吐瓦魯的財政援助也大增逾4倍。圖為吐瓦魯新任總理戴斐立（右）2月底宣誓就職。（美聯社檔案照）

2024/05/10 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國等西方盟邦日益擔憂中國與太平洋島國的安全關係不斷擴大之際，澳洲和台灣友邦吐瓦魯九日宣布，已同意在今年啟動一項具有里程碑意義的氣候和安全條約，澳洲對吐瓦魯的財政援助也大增逾四倍，以反制中國拉攏。

八日訪問吐瓦魯的澳洲外交部長黃英賢，也在論及援助「吐瓦魯海岸調適計畫」與海底電纜工程時，首度提及台灣，強調將與夥伴密切合作，推動重要變革。

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澳、吐兩國去年十一月簽訂的「好鄰聯盟」（Falepili Union）協定，被譽為對氣候變遷的歷史性回應，為吐瓦魯的一．一萬名居民提供在澳洲居住的權利，以應對吐國因海平面上升而消失的困境。澳洲在協定中承諾，一旦吐國面臨天然災害、流行性疾病和「軍事侵略」等情況，澳洲將在吐國提出要求時保障其安全。

澳洲和吐瓦魯在聯合聲明中表示：「我們一致希望該（氣候與安全）協定在二○二四年盡快生效。」

吐瓦魯是目前與台灣維持正式外交關係的十二個國家之一。今年一月，吐瓦魯舉行國會選舉，中國擴大在太平洋的影響力計畫，成為候選人爭論的重大議題之一。為爭取中國援助，部分候選人主張吐國應考慮與台灣斷交，轉而承認中國，並修改吐國與澳洲的安全條約。

吐國新總理520將來台

前檢察總長戴斐立（Feleti Teo，）二月當選吐瓦魯新任總理，重申與台灣的特殊邦誼，新政府也願與澳洲就前述安全條約進行對話。戴斐立已接受台灣邀請，將參加五月廿日賴清德總統就職典禮。

黃英賢表示，澳洲承諾將全國預算中的一．一億澳幣（約廿三億台幣）提供給吐國，其中包括五○○○萬澳幣（約十億台幣）將用於打造吐瓦魯首條海底電纜，讓吐國民眾能與全球電信服務連結。她強調，澳洲將與美國、日本、台灣、紐西蘭等夥伴密切合作，致力推動這項重要變革。

此外，一九○○萬澳幣將用於填海計畫，強化吐瓦魯的海岸線；一五○○萬澳幣用於興建一座國家安全協調中心，還有一○○○萬澳幣直接支援吐國預算，金援規模明顯多於澳洲在二○二三年至二四年度提供給吐國的一七○○萬澳幣（約三．六億台幣）。

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