美首次認定 以色列侵犯人權

美國國務院首次認定以色列5個安全部隊單位，在去年遭哈瑪斯攻擊之前，已在約旦河西岸對巴勒斯坦人犯下嚴重侵犯人權行為。（路透檔案照）

2024/05/01 05:30

針對約旦河西岸侵犯事件

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務院四月廿九日表示，美國已經做出結論，五個以色列安全部隊單位在去年十月巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲以國前，已在約旦河西岸對巴勒斯坦人犯下嚴重違反人權行徑。這是美國第一次點名以軍侵犯人權。

點名5以軍單位要為負責

國務院發言人帕特爾說，「經過縝密程序，我們發現五個以色列部隊要為個別的嚴重侵犯人權事件負責」，這些事件都發生在去年十月七日哈瑪斯攻擊以國之前。他說，以國已經對其中四個單位採取「有效的」糾正措施，使美國加以制裁的可能性降低，至於第五個單位，美方正在與以國討論。

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帕特爾拒絕說明是哪五個單位、侵犯人權的細節，以及以國政府採取了什麼措施。不過法新社報導，一名要求匿名的美國官員透露，第五個單位隸屬於陸軍。之前已有媒體指出，以軍「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）被指控侵犯人權，該單位成員約一千人，以極端正統猶太人為主，二○二二年起部署約旦河西岸。

傳以將做出重大讓步

美國法律禁止政府對有可信指控犯下侵犯人權的外國安全部隊，提供資金或者武器。以色列是美國軍事援助對象。帕特爾說，美國正持續評估前述第五個以軍單位，尚未決定是否取消軍事援助。

在國際斡旋以國與哈瑪斯達成新一輪停火協議看似取得進展之際，以國總理納坦雅胡四月卅日重申，不論是否達成停火交換釋放人質協議，都會對加薩走廊南部拉法市發動地面入侵行動，摧毀哈瑪斯武裝部隊，「我們將進入拉法，將消滅在那裡的哈瑪斯部隊，來達成整體的勝利，無論有沒有停火協議」。

英國衛報報導，在最新停火提案中，據傳以國做出重大讓步，願意接受哈瑪斯釋放人質人數從四十人減少到卅三人，交換停火四十天、以國釋放巴勒斯坦囚犯，同時也對討論讓巴人返回加薩走廊北部持開放態度。美國國務卿布林肯四月廿九日在沙烏地阿拉伯出席世界經濟論壇會議，表示以國開出「格外慷慨」的條件，促哈瑪斯接受，「現在擋在加薩人和停火之間的，只有哈瑪斯」。

此外，中國外交部發言人林劍卅日證實，中方邀請哈瑪斯及其對手「法塔」組織近日在北京展開和解談判，並取得積極進展，雙方一致同意繼續對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

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