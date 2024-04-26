非正式對話 中國秘密接觸西藏流亡政府年餘

出席活動的兒童手持介紹班禪喇嘛繪的相關書籍。（美聯社）

2024/04/26 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕西藏流亡政府與中國政府之間的正式對話陷入僵局之際，西藏流亡政府廿四日透露，已經與中國開啟秘密管道進行對話，不過，不預期會在短期內有所突破。這顯示藏中中斷正式對話十多年後，雙方都有意願重啟接觸。

設於印度達蘭薩拉的西藏流亡政府「藏人行政中央」領導人「司政」邊巴次仁（Penpa Tsering）廿四日向一小群記者表示，他的代表已經與「北京的人」和中方尋求與西藏領導階層接觸的「其他人員」打交道，「我們從去年起確實有秘密管道（對話），但是我們沒有立即性的期待，這肯定是長期的，我們開啟這些秘密管道以來已經將近一年多，我們保持溝通」。

請繼續往下閱讀...

「印度斯坦時報」廿五日報導，邊巴次仁形容這個秘密管道對話「非常不正式」；他指出，「他們（中國方面）找我們，不是我們找他們」，但是此刻期待會有什麼成果，「是不切實際」。

西藏流亡政府外交與新聞部長「噶倫」諾增卓瑪（Norzin Dolma）也證實這個秘密管道對話，但她也說，無法確定這些接觸能有任何「具體或實質結果」。

這是西藏流亡政府與北京政府之間的正式對話從二○一○年停擺之後，雙方首次接觸。之前雙方從二○○二年起先後經過九輪正式對話，但北京在○八年以西藏謀求獨立為由，停止「藏中和談籌備小組」接觸、一○年中斷對話。西藏精神領袖達賴喇嘛向來表明，無意尋求西藏獨立，而是主張自治的中間路線。

廿五日是藏傳佛教第二大精神領袖第十一世班禪喇嘛的卅五歲生日，他在一九九五年六歲時被達賴喇嘛認證為第十一世班禪喇嘛後，就被中國官方帶走，迄今下落不明，被形容為「全球最年輕的政治犯」。流亡印度的藏人廿五日在達蘭薩拉舉辦班禪喇嘛生日紀念活動，要求中國立刻放人。圖僧侶放置班禪喇嘛的肖像。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法