勿與中喬事 傳岸田傳話川普

外媒稱日本政府企圖向回鍋白宮機率漸增的美國前總統川普傳話，盼其當選後勿與中國達成任何恐逆轉西方國家過去數年合力抗中的努力。圖為川普（左）二○一九年在大阪的二十國集團領袖峰會上與中國國家主席習近平（右）會面。（路透檔案照）

2024/02/03 05:30

路透指日政府私下擴大接觸

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透二日引述日本官員的話指出，日相岸田文雄的政府已加大與爭取回鍋白宮的美國前總統川普接觸力道，以傳達以下訊息：勿試圖與中國達成任何恐推翻過去多年來遏制北京當局之集體努力、危及該區脆弱的和平的協議─包括削弱華府對鄰近日本的台灣支持，進而助長北京氣焰。

憂推翻近年集體抗中努力

報導中指出，正值岸田四月應邀赴美進行國是訪問前夕，身為美國在亞洲最親密盟友的日本，對川普回鍋白宮可能性漸增感到憂慮，其中頭號憂慮是川普可能會尋求美中達成某種貿易或安全協議，而且是恐有損七大工業國集團（G7）近來抗中努力的美中協議。川普曾在主政時的二○一九年與中國達成稍後已到期■的貿易協議，目前在爭取黨內提名競選期間並未提及是否可能與中國達成協議。

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日本官員坦言對川普的計畫並無具體了解，其擔憂來自川普在過去總統任內的各種公開言行，像是川普迴避部分多邊合作、捍衛他與中國獨裁領導人習近平的關係，以及尋求與北韓領導人金正恩達成核子協議但未果。日本外務省官員表示，他們還擔心川普可能準備削弱對日本近鄰台灣的支持以尋求與中國達成協議，並稱此舉恐讓揚言不排除武統台灣的北京更膽大妄為；此外，日方也擔心川普回鍋後，恐再次透過鋼鐵關稅等保護主義貿易措施打擊日本，以及重提要求日本負擔更多駐日美軍費用。

麻生太郎赴美 未見到川普

報導說，日本政府為了向川普傳話，上月曾派遣在川普執政時擔任副日相的麻生太郎赴美試圖與之會面，以及讓日本駐美外交官與跟川普有關的智庫及前美國官員接觸。但據信麻生赴美後並未見到川普，而前川普閣員如前副總統彭斯、前國防部長馬提斯以及前國務卿龐皮歐，也已與川普漸行漸遠。

一名川普助理告訴路透，川普近期不曾與日本官員會面；曾在川普二○一六年總統大選勝選後的政權移交團隊中任職的日裔美籍商人町田亞土證實，日本官員盼能跟他的前老闆川普聯繫，以便川普要與中國達成協議時，日本能搶先一步，以及了解到其在支持日本於美中利益的潛在角色。

接觸川普 安倍當年搶頭香

日本官員透露，尋求與川普接觸是日本先發制人做法的一環，目的在於了解其所擔心的議題是否會重現，以及向川普傳達日方的立場。報導表示，已故前日相安倍晉三當年就搶頭香會見當選美國總統的川普，兩人建立的密切關係有助於化解若干爭議議題。

日本分析家說，自民黨九月舉行總裁選舉，而岸田支持度低落，未必會連任；未來新首相若考慮川普因素，應該是要會說英文、能與川普關係融洽，還會打高爾夫，而球技「打得好但贏不過川普」便可。

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