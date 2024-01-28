失蹤百年 克林姆肖像畫 四月拍賣

象徵主義畫家暨維也納分離派運動代表性人物克林姆遺作《利瑟小姐肖像》不見蹤影近百年，廿五日在奧地利維也納藝術品拍賣行「im Kinsky」記者會重現江湖，訂四月廿四日拍賣。（歐新社）

2024/01/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕出身奧匈帝國時期維也納的象徵主義畫家克林姆，繼畫作《持扇的女子》去年六月以一．○八億美元在「蘇富比」英國倫敦拍賣會創下歐洲拍賣會史最高價藝術品紀錄，其不見蹤影近百年的畫作《利瑟小姐肖像》也在廿五日於奧地利維也納藝術品拍賣行「im Kinsky」記者會重現江湖！該行估畫作現價約三千萬至五千萬歐元（約十億至十七億台幣），成交價預估更高，將於四月廿四日在維也納拍賣。

克林姆肖像畫罕見於公開市場。「im Kinsky」指出，已數十年沒有和《利瑟小姐肖像》「具有近似重要性」的中歐繪畫作品出現。負責鑑定此畫作的該行現代藝術部門主管莫斯—加塞爾表示，「它令人難以置信地完好保存，幾乎是沒有瑕疵的原始狀態。」

請繼續往下閱讀...

上述兩畫作都是克林姆病死於一九一八年流感大流行前一年的創作，在他過世時遺留工作室。未完成的《利瑟小姐肖像》廿五日記者會以前最後一次公開展出，是在一九二五年維也納「新畫廊」克林姆特展，隨後為私人所收藏，當年展覽一張黑白照片成了它存在世間及當時由維也納猶太裔利瑟家族持有的唯一證據。據調查，畫作原來所有人是一名奧地利籍公民，此人一九六○年代合法取得，現在的所有人約兩年前繼承該畫。

「im Kinsky」拒絕說明其真實身分，藝術法專家普洛伊爾也補充此畫的確「所有權紀錄存在漏洞」；納粹德國統治下遭遇財產徵收的家族所列返還清單，均不含此作，「無人試圖尋找或行使這幅畫的所有權」，但確定畫作沒有表明納粹時代任何非法沒收行為的跡象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法