岸田4月赴美進行國是訪問

日本首相岸田文雄將在四月前往華府展開國是訪問。圖為去年一月岸田與美國總統拜登在白宮會面。（美聯社檔案照）

2024/01/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美日兩國政府宣布，日本首相岸田文雄將應美國總統拜登的邀請前往華府進行國是訪問，兩人預定在四月十日舉行高峰會與國宴。上一次日本首相赴美進行國是訪問是二○一五年時應時任總統歐巴馬邀請的安倍晉三，日本官房長官林芳正廿六日表示，此次訪問對進一步加深兩國的緊密合作、向全球展現日美關係的強固頗具意義。

據日本共同社報導，拜岸高峰會談將確認深化日美同盟，關注中國在東海與南海的加強活動，討論為實現自由開放的印太在安保和經濟領域強化合作。兩國領袖將就台灣、北韓核子與飛彈問題、俄烏戰爭、以色列與巴勒斯坦的衝突展開磋商，也將確認日美在太空與網路領域加強合作。預計岸田會尋求在美國國會發表演講。

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白宮指出，此次訪問將強調美國對日本毫不動搖的承諾，發言人尚皮耶說，拜岸將討論強化雙方的政治、安全、經濟與交流關係，以改善印太安全。白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比說，日本是美國在全球關係最緊密的盟國之一，日美韓三國加強合作也將成為議題。

拜登去年八月在大衛營與到訪的岸田文雄與南韓總統尹錫悅舉行會談，三方同意強化軍事及經濟合作。

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