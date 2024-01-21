確保「國防供應鏈」韌性 美禁6中企電池

去年十一月在北京舉行的首屆中國國際供應鏈促進博覽會上的「寧德時代」參展攤位。（路透檔案照）

2024/01/21 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會在去年底通過的最新國防授權法案中，禁止國防部採購中國寧德時代、比亞迪等和另外四家公司生產的電池。另外，聯邦參議院跨黨派議員十八日提案，要求政府就全球生產和處理關鍵礦物國家提出報告，以便了解哪些礦產是由對手國家所掌握，以抗衡中國對關鍵礦物的主導地位。

寧德時代、比亞迪等被禁

美國國會去年十二月廿二日通過的國防授權法案中，訂出自二○二七年十月起，禁止五角大廈採購中國六家公司生產的電池，除了寧德時代、比亞迪，另外四家為：遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能。

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「彭博」報導指出，這項規定是對之前國防授權法案要求國防部供應鏈與中國脫鉤、包括對使用中國半導體的限制之補充。新規定將使五角大廈官員必須更明確界定範圍。

這是華府推動供應鏈與地緣政治對手中國脫鉤的更進一步動作。儘管這項禁令僅限國防採購，如福特汽車等公司的商業採購不受限制，但是產業界和議員通常會將這類規定，做為可信任物料、產品和企業的指引。五角大廈尚未評論此事。

聯邦參議院聯邦民主黨籍議員華納、共和黨籍參議員柯寧等六名跨黨派議員，提出「關鍵礦產安全法案」，要求聯邦政府機構評估全球稀土等關鍵礦物供應和掌握情況，以處理「資訊落差」，避免美國企業投資掌握這些礦產的敵對國家。華納表示，正致力於確保美國在關鍵礦產上擁有韌性供應鏈，「來打擊中國持續企圖壟斷這些礦產」。

關鍵礦產 避免投資對手國

法案要求政府機關在法案實施後一年內提出報告，之後每兩年更新報告。報告內容必須包括中國、伊朗、北韓和俄羅斯等國「受關注外國實體」，和美國或其盟邦、夥伴分別掌握哪些關鍵礦產；列出這類礦物產量顯著的礦場、年產量估計值和礦場所有人；相關實體被受關注國家強迫剝離相關礦產業務股票的案例，及相關政府收購這類實體的清單。

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