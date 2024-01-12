軍警扣薪暴動 巴紐進入緊急狀態

巴布亞紐幾內亞首都莫士比港十日晚間爆發群眾動亂，軍警不滿被扣薪的抗爭失控演變為暴民縱火打劫。（路透）

2024/01/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南太平洋島國巴布亞紐幾內亞的軍警不滿無故遭扣薪的抗爭十日晚間演變為暴動，群眾趁亂縱火打掠，造成十六人死亡與超過卅人受傷，有中國店舖遭到殃及與有中國公民受傷。巴紐當局十一日宣布首都莫士比港進入十四天的緊急狀態，誓言調查動亂原因。

在當局召來額外警力後，莫士比港動亂十一日已平息；美國大使館稱巴紐警察已返回工作崗位，但緊張情勢仍高，相對平靜的現狀可能在短時間內有所改變。

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同日，巴紐總理馬拉普（James Marape）宣布首都進入十四天的緊急狀態，超過一千名部隊依規定在緊急狀態期間待命，「以遏止之後可能出現的任何情況」。馬拉普還說，當局會檢討暴亂成因以確保民主法治，並稱有證據顯示發生組織性動亂。

不滿未經通知被扣薪巴紐士兵、員警與獄警十日稍早在國會內發動抗議，儘管當局迅速承諾會解決所謂的薪資「小問題」，並將涉及薪資問題的包括警察局長在內四名部門主管停職十四天，仍無法遏止抗爭演變為暴亂，連總理辦公室外都有小撮群眾聚集，把安全門拉到脫軌與放火燒警車。莫士比港陷入群眾搶劫與縱火的無法無天狀態，首都以北約三百公里的第二大城拉埃（Lae）也發生動亂，七人死亡。

電視畫面顯示，數以千計民眾上街劫掠，砸破店舖玻璃入內打劫商品，還有一名男子直接扛走一台冷凍櫃；建築與車輛被付之一炬，莫士比港受創最嚴重地區滾滾黑煙直竄天際，當地最大醫院則說，已救治廿五名槍傷傷患與六名刀傷傷患。美國大使館指出，巴紐警察在使館區附近開槍驅散劫掠者。

澳洲總理籲冷靜

經常支援巴紐治安的澳洲的總理艾班尼斯除呼籲冷靜，並表示坎培拉正密切注意巴紐情勢，但尚未接獲協助請求。至於近年積極在太平洋島國拓展勢力的中國的外交部發言人毛寧則說，多家中國商鋪在動亂中遭殃及，兩名中國公民受到輕傷；中國駐巴紐大使館表示，並未接獲有中國公民死亡的報告。

巴紐首都遭洗劫的商店外滿地垃圾。（法新社）

巴布亞紐幾內亞首軍警不滿被扣薪的抗爭，失控演變為暴民縱火打劫。（法新社）

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