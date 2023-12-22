阿根廷總統上任10天 300項經濟改革激怒民意

阿根廷當局則部署大量警力，嚴防示威失控。（法新社）

2023/12/22 05:30

11日才宣誓就職的阿根廷總統米雷伊為挽救搖搖欲墜的經濟，繼上週將貨幣重貶逾50％後，20日再以簽署總統令的方式，宣布推出超過300項改革措施，包括國企私有化、出口自由化、放鬆對礦業等行業的管制；他在全國電視演說中宣稱，這是踏出重建國家的第一步。但首都布宜諾斯艾利斯市中心湧入數千抗議民眾，在總統府「羅沙達大廈」前廣場揮舞標語並呼喊口號，要求保護窮人，反對放鬆管制與緊縮政策。（歐新社、法新社）

布宜諾斯艾利斯市中心湧入數千抗議民眾，在總統府「羅沙達大廈」前廣場，揮舞標語並呼喊口號。（歐新社）

米雷伊上任以來的首次大示威，阿根廷人民要求保護窮人，反對放鬆管制與緊縮政策。（法新社）

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