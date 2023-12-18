黎智英今開審 外媒：北京有意將他關到死

香港壹傳媒創辦人黎智英。（美聯社檔案照）

2023/12/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反港區國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，原定去年九月開審，卻兩度延後，終將於十八日在香港西九龍法院開審，可能會審訊八十天，國際媒體高度關注，但外界對審理結果普遍持悲觀看法，認為北京恐有意將黎智英「關到死」。

黎智英是前年七月港區國安法實施後，第一位遭指控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的被告。此外，他和蘋果日報三家公司也共同被控「串謀刊印煽動刊物」與「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，若「罪行重大」可判刑十年，最高可判終身監禁。

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黎智英遭關押迄今已逾三年，預計全案將審理至明年春天，再於秋天宣判。香港政府利用法律權力拒絕黎智英保釋、阻止陪審團審判，並任命三名高等法院法官審理此案，中國外交部上週還痛批黎智英為「反中亂港首惡分子」。在香港國安法案件迄今定罪率百分之百情況下，外界咸認黎智英也難逃被定罪判刑、甚至餘生都在牢獄中度過的命運。

金融時報則引述美國喬治城大學亞洲法中心執行主任凱洛格（Thomas Kellogg）報導，黎智英「應該是北京敵人名單上的頭號人物」，審判他的目的就是要讓他「餘生都關在牢裡」。

另一方面，香港警方日前以涉嫌瀏覽並透過網上募資平台、資助流亡海外的被通緝者為由，逮捕四人。被資助對象包括前立法會議員許智峯及羅冠聰，這是首次有香港市民因瀏覽及付費訂閱被通緝人士的網路社群平台遭到拘捕。

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