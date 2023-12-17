葉門叛軍亂轟 3大船運停航紅海

葉門民眾十五日在首都沙那舉行遊行，聲援十月七日以來遭遇以軍攻擊的加薩走廊巴勒斯坦人民，二○一五年初武裝控制沙那的葉門叛軍「青年運動」出動安全部隊人員因應。（歐新社）

2023/12/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）十四、十五日連續兩天在連接紅海和亞丁灣的曼德海峽對多艘貨櫃船發動飛彈與無人機攻擊，迫使總部設於丹麥的世界最大貨櫃船運經營者「馬士基」（Maersk）、德國航運公司「赫伯羅德」（Hapag-Lloyd）與總部設於瑞士的「地中海航運公司」（MSC）先後宣布運輸業務暫停通過紅海；美國國家安全顧問蘇利文十五日也宣示將組國際聯盟對抗「青年運動」。

青年運動十四日對香港籍貨櫃船「馬士基直布羅陀號」攻擊未遂後，十五日再朝「赫伯羅德」的賴比瑞亞籍貨櫃船「賈斯拉快輪」發動無人機攻擊，之後也對「地中海航運公司」的「帕拉丁三號」與「阿拉尼亞號」發射兩枚彈道飛彈。「帕拉丁三號」甲板遭命中起火，幸無人傷亡；「阿拉尼亞號」在紅海由南往北航行時曾接獲青年運動警告，要求掉頭或準備遇襲。

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德國外交部長貝爾伯克十五日呼籲，「青年運動對紅海民用商船的襲擊必須立即停止」。英國國防大臣夏普斯十六日宣稱英軍驅逐艦「鑽石號」擊落一架疑似正鎖定紅海商船的無人機。蘇利文表示，美國國防部長奧斯汀將在近日前往中東地區拜訪以色列與區域國家時，針對就此建立國際聯盟加以努力。

全球貿易近十五％依賴蘇伊士運河，使用該運河做為亞洲和歐洲之間捷徑的船隻都必須經過曼德海峽。馬士基與赫伯羅德航運暫不經紅海的措施，尚不清楚會執行多久。「地中海航運公司」運輸也將改道，改走南非西南端好望角，將使航期從約十九天增至卅一天，增加成本延誤交貨。

青年運動嗆續阻船隻駛往以港口

青年運動只承認飛彈攻擊「帕拉丁三號」、「阿拉尼亞號」及以色列最南端、位於紅海阿卡巴灣北端的港口城市艾拉特，強調「將持續阻止所有船隻駛往以色列港口，直到加薩走廊人民所需的糧食與藥物運進為止」，但也保證所有駛往全球其他港口的船隻只要持續開啟識別系統，就不會受到攻擊。

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