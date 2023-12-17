南海緊張 日加強與東協安全合作

日本與東南亞國家協會（ASEAN）建立友好關係五十週年，各國領袖齊聚日本東京舉行特別峰會。（路透）

2023/12/17 05:30

三天峰會 抗中海上擴權

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本與東南亞國家協會（ASEAN）十六日起一連三天舉行特別峰會，慶賀建立友好合作關係五十週年。「法新社」及「日經亞洲」等媒體率先看到聲明草案內容顯示，在南海緊張局勢升級的背景下，日本和東協將同意加強「海上安全合作」。

這次峰會在日本東京舉行，各國領袖將討論全球緊要問題，包括印太地區的地緣政治和安全挑戰，以尋求深入合作，而即將加入東協的東帝汶同樣受邀出席。日本首相岸田文雄近日撰文表示，以法治為基礎的自由及開放的國際秩序正受到嚴峻挑戰，「我期待在堅定的信任基礎上，與東協人民展開比以往更密切的合作」。

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岸田和峰會聯合主席、印尼總統佐科威將負責起草聯合聲明，媒體看到的草案指出，日本和東協同意加強安全合作，包括海上安全合作，以及裁減軍備和防核武擴散，努力實現無核世界。另外，雙方也將在推動數位化和人工智慧（AI）上進一步合作。

提供大馬軍方救難艇無人機

與此同時，岸田十六日與馬來西亞首相安華會談，同意透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）架構，向大馬軍方提供相當於四億日圓的救難艇和做為監視用的無人機。大馬是繼菲律賓和孟加拉後，第三個適用日本OSA的國家，該架構不同於軍事領域以外的政府開發援助（ODA），是為了對共享法治等價值觀國家軍隊提供物資和器材的新架構。不過，OSA只限跟國際紛爭無直接關聯的領域，惟考量到中國因素，此舉仍有提升區域嚇阻力的意圖。

日本神奈川大學國際政治學教授大庭三枝表示，日本過去身為亞洲唯一的經濟強權，與東協的關係也由日本所建構，實際上雙方並非平等關係，「如果現在不承認這一點，雙方關係長遠來看不會穩定」。

中在東協 影響力超越美日

東協總人口近七億，新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」今年一項調查顯示，東協四十一．五％民眾認為中國在該地區最具政治和戰略影響力，僅卅一．九％認為美國才是；五十九．九％認為中國是該地區最具影響力的經濟大國，遠超過日本（四．六％）。儘管如此，大庭三枝強調，「東協永遠不會選邊站」，而日本對東協的價值在於可以在經濟和安全上展開友好合作，畢竟北京海上擴張仍是區域的主要安全議題。

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