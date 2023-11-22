哈瑪斯領袖︰休戰協議近了

哈瑪斯領袖哈尼雅透過幕僚表示，哈瑪斯與以色列已接近達成休戰協議。（路透檔案照

2023/11/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的暫時停火協議，近日漸露曙光。繼美國總統拜登廿日表示「相信」加薩走廊人質獲釋協議即將達成，哈瑪斯領袖哈尼雅廿一日也透過幕僚表示，雙方已「接近達成休戰協議」，哈瑪斯已回覆負責協調談判的卡達官員。卡達外交部發言人安薩里說，「我們正處在最接近達成協議的時刻」，談判已進入「至關重要的最後階段」。

哈瑪斯廿日表示，以哈開戰以來，加薩走廊死亡人數已突破一．三三萬，另有三．一萬人受傷。以色列官員則指控，哈瑪斯武裝份子襲擊造成以國一二○○人喪命，另有近二四○人被挾持充當人質。為避免衝突擴大，卡達持續在幕後進行外交斡旋，期盼促成哈瑪斯釋放人質，以交換以軍暫時停火的協議。

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試圖達成休戰5天臨時協議

安薩里在記者會上表示，「我們非常樂觀，覺得非常有希望。我們也很盼望這項調解計畫可以達成人道休戰。」儘管目前已「出現諸多不同版本的消息或說法，但我們寧可等到協議有了最終決定再發布聲明」。

兩名知情人士告訴法新社，以哈試圖達成休戰五天的臨時協議，包括地面停火及限制以國空襲加薩南部，換取哈瑪斯和另一個巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）釋放五十至一百名人質，包括以國平民和其他國籍人士，但不含軍事人員。

另一方面，土耳其外交部消息人士透露，由數個穆斯林國家高階官員組成的小組，將訪問聯合國安理會的五個常任理事國和其他國家，推動以哈立即停火。該小組於本月稍早阿拉伯聯盟和伊斯蘭合作組織（OIC）在沙烏地阿拉伯利雅德召開峰會時成立，成員包括土耳其、卡達、埃及、約旦、奈及利亞、沙烏地、印尼、巴勒斯坦自治政府的外交部長或代表，以及OIC秘書長。該小組廿日到訪中國北京，接下來將轉往其他國家。

歐盟︰創巴勒斯坦國 對以最安全

至於戰後對加薩走廊的安排，歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾廿日在歐盟成員國外交部長視訊會議上表示，他與中東各國會談後得出「基本政治結論」：「我認為，以色列安全的最佳保證，是創建一個巴勒斯坦國」，不贊成以國在衝突結束後佔領加薩，「儘管面臨巨大挑戰，我們仍須進一步思考加薩的穩定和未來的巴勒斯坦國。」

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