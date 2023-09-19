烏克蘭軍隊在東部和南部的戰事再獲進展，包括從俄軍手中奪回巴赫姆特地區小片領土。圖為烏軍日前收復巴赫姆特附近村莊安德里伊夫卡（Andriivka）。（美聯社）

2023/09/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭十八日宣布，烏軍在東部和南部的戰事再獲進展，包括從俄軍手中奪回巴赫姆特地區小片領土，另以防空系統攔截大群攻擊無人機隊空襲與十數枚巡弋飛彈。此外，才剛撤換國防部長求新求變之際，烏克蘭進一步解除六名副國防部長職務。

烏克蘭副國防部長馬里亞爾表示，烏軍在巴赫姆特地區收復二平方公里領土，在南部奪回五．二平方公里土地。烏克蘭自六月發起反攻後，將作戰重點置於血戰後遭俄軍奪佔的指標性城市巴赫姆特周邊，南部則以克里米亞半島為目標。

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防空系統擊落18架攻擊無人機

烏克蘭空軍同日指出，尼古拉耶夫和敖德薩地區在夜間發現廿四架攻擊無人機，其中十八架遭防空系統擊落，另攔截十七枚巡弋飛彈。俄國在新一波針對烏克蘭的夜間空襲和砲擊中，造成南部赫爾松州兩人死亡。俄方則聲稱，在首都莫斯科外圍和克里米亞數個地區驅逐烏克蘭無人機。

美國參謀首長聯席會議主席密利十七日指出，烏軍反攻行動雖比預期緩慢，但一直「穩步向前」，並未失敗，只是要將俄軍逐出國境確實面臨「非常高的門檻」；從俄佔區收復所有領土，以及將廿萬以上俄軍部隊完全逐出烏克蘭的整體戰略，需要相當長的時間，「需要做出重大努力」。

烏克蘭繼三日宣布撤換前任國防部長列茲尼科夫，改由國家財產基金負責人烏梅洛夫接任後，十八日再宣布大規模人事調整，現有七名副防長中有六人遭解職，包括自二○二一年起任職、主要對外更新戰情的戰爭罪律師馬里亞爾。

聯合國︰俄人權狀況大幅惡化

另外，聯合國俄羅斯人權狀況特別報告員卡札羅娃（Mariana Katzarova）十八日提出的調查報告指控，俄羅斯自烏俄戰爭爆發後，人權狀況大幅惡化，政府以法令箝制異議人士，大規模任意逮捕，且遭拘禁者因受到持續性的刑求和惡劣對待而面臨死亡風險。這是聯合國人權理事會成立十六年以來，首次對安理會五大常任理事國之一進行調查。

與此同時，中國外交部長王毅與美國國家安全顧問蘇利文在馬爾他舉行會談後，隨即轉往俄羅斯進行為期四天的訪問，與俄國國家安全會議秘書長帕特魯舍夫舉行年度安全對話，並和俄國外交部長拉夫羅夫就廣泛議題進行會商。

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