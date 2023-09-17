傳兵變失寵 俄末日將軍現身阿爾及利亞

有「末日將軍」之稱的前俄羅斯航空太空軍司令蘇洛維金，身著無軍徽的卡其色軍裝，與俄國國防部代表團一起訪問阿爾及利亞。（取自網路）

2023/09/17 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯軍方指揮官再傳在烏克蘭陣亡，空降軍精英部隊「第二四七近衛空降突擊團」團長波波夫據傳已在烏國反攻行動中遭擊斃。另外，俄國傭兵團體「瓦格納集團」創辦人普里格津兵變失敗後行蹤成謎的前航空太空軍司令蘇洛維金，近日以俄國國防部代表團成員的身分，現身阿爾及利亞，似乎顯示他重返公職崗位。

俄空降突擊團團長被擊斃

美國軍事智庫戰爭研究所（ISW）十四日戰情報告指波波夫可能在八月或九月才剛出任二四七團團長，上任幾週就傳出陣亡，也是繼齊徹夫斯基後，該團第二名團長在烏俄戰爭中被擊斃。第二四七近衛空降突擊團隸屬於南部軍區第七近衛山地空降突擊師，總部設於俄國南部斯塔夫羅波爾邊區，據稱最近在烏東頓內茨克、札波羅熱一帶作戰。

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美國「新聞週刊」十五日報導指出，波波夫的死訊最先在十日由主持挺戰社群媒體頻道的俄國軍事部落客古琴科披露，他指波波夫「最近才上任」，和另外三名該團同袍一起喪生，「我為他感到遺憾」。

另外，俄羅斯「商人報」十五日刊登蘇洛維金以俄國國防部代表團成員身份，訪問阿爾及利亞的照片，照片中蘇洛維金身著卡其色軍裝，但是衣服上並無軍徽。阿爾及利亞當地清真寺臉書頁面也刊登伊瑪目澤巴爾接待蘇洛維金和俄軍人員的照片。

有「末日將軍」之稱的蘇洛維金，在普里格津兵變失敗後，就從公眾視野消失。美國情報相信，蘇洛維金事先得知兵變計畫，據稱因此失寵，丟了俄國航空太空軍司令的官位，並且被懷疑是兵變同謀遭到調查。

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