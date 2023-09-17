防中刺探 英AI峰會擬設限

英國十一月初將舉辦全球首場AI安全峰會，但首相蘇納克考量中國間諜威脅，正在考慮限制中國官員參與活動。圖為蘇納克今年六月在「倫敦科技週」活動上發表演說。（彭博檔案照）

2023/09/17 05:30

中國情報刺探 全球警鈴大作

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國「衛報」十五日獨家指出，在英國國會下議院傳出一名研究員疑似為中國擔任間諜被捕後，西方國家對中國的情報刺探企圖警鈴大作。隨著英國將在十一月主辦全球首場人工智慧（AI）安全峰會，首相蘇納克正考慮限制中國官員參與活動。

11月登場 考慮限制中國官員參與活動

這場AI安全峰會獲得世界各國力挺，法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道、歐盟執委會主席馮德萊恩、美國副總統賀錦麗等各國領袖，以及特斯拉兼SpaceX創辦人馬斯克等企業名人，預計都將出席，地點選在英格蘭「布萊切利園」，該處是第二次世界大戰期間盟軍的密碼解讀重鎮，負責破解納粹德國等敵軍的密碼與密件，峰會在此舉行別具意義，預料將塑造未來幾年國際社會對AI發展的態度。

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英國會爆出間諜 邀請中國挨批

值得注意的是，英國政府先前已邀請中國方面參與，但國會下院研究員凱希（Chris Cash）涉嫌為中國擔任間諜，刺探對中強硬的執政黨保守黨多名議員消息，因而被逮捕調查的消息傳開後，唐寧街十號還邀請中國參與，便引發英國各界批評。消息人士透露，出於對中國間諜行動的擔憂，首相蘇納克正在考慮對中國官員採取限制措施，可能只允許他們參加峰會第一天的活動。

據報導，邀請北京之事一直是峰會籌辦過程中最敏感的因素之一，英國官員持續思考是否僅邀請中方參加其中一天活動，因為情報專家進一步警告，中國正在英國和其他地方進行廣泛的間諜活動。「日經亞洲」八月曾報導，日本方面也反對邀請中國參加這場AI峰會。事實上，蘇納克過去曾談到與北京接觸的重要性，也在廿國集團（G20）日前於印度的峰會中會見中國國務院總理李強，兩人討論AI等問題。本身擁有美國加州史丹福大學企管學位的蘇納克，在科技界擁有豐富人脈，希望藉由這場活動讓英國站上全球AI監管的前線。

英國政府一名發言人則表示，這場AI峰會將匯聚主要國家、頂尖企業、研究人員和公民人士，共同推動有目標性且快速的國際行動，以確保AI技術的發展是安全且負責任的。但他也強調，和其他世界級峰會一樣，英方不會去揣測潛在受邀者的參與意圖。

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