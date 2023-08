中英對照讀新聞》Possible meteorite crashes into New Jersey home, no injuries 疑似隕石砸穿紐澤西住宅 無人受傷

一塊疑似是隕石的物體砸中紐澤西州一處民宅。(美聯社檔案照)

2023/08/31 05:30

◎孫宇青

A metallic object believed to be a meteorite punched a hole in the roof of a central New Jersey home, smashing into a hardwood floor and bouncing around a bedroom. The family who owns the home discovered the black, potato-sized rock in a corner — still warm.

一塊據信是隕石的金屬物體,在紐澤西州中部一棟住宅的屋頂砸出一個洞,撞在硬木地板上,又在臥房裡四處彈跳。這棟住宅的主人一家在角落發現這塊黑色、馬鈴薯大小的石頭時,它還是熱的。

Nobody was hurt and there was no serious damage to the residence. The object measures about 10 by 15 centimeters and weighs about 1.8 kilograms, police said.

事件沒有造成任何人受傷,住宅也沒嚴重損壞。警方表示,該物體約為10*15公分,重約1.8公斤。

Suzy Kop, whose family owns the home, said they initially thought someone had thrown a rock into an upstairs bedroom, but soon realized that wasn’t the case.

住戶蘇吉‧寇普說,他們一開始以為是有人朝樓上的房間丟擲石頭,但很快意識到不是這麼一回事。

The family plans to meet with an astrophysicist who will further examine the object.(AP)

家人準備和一名天體物理學家會面,對方會進一步檢查這個物體。(美聯社)

新聞辭典

metallic:形容詞,(含)金屬的、有金屬特性的、金屬製的。例句:Benny bought a new car which is metallic blue.(班尼買了一台帶有金屬質感藍色的新車。)

smash:動詞,打碎;猛撞。例句:The car accidentally smashed into a tree.(這台車意外撞在樹上。)

