美中航班加倍 仍不及疫情前2成

去年十月廿九日停在中國北京首都國際機場的中國國際航空客機和航廈旅客。（美聯社檔案照）

2023/08/13 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國運輸部十一日宣布，美國和中國同意獲准於兩國間執飛之航空公司客運航班數增加一倍，包括下月一日起允許飛往美國的中國客運往返航班數量由每週十二個增為十八個、十月廿九日再調高為每週廿四班，中國政府也允許美國航空公司增加等量班次。率先披露此獨家消息的路透指出，此為中美兩國罕見合作跡象。

美國運輸部表示，國務卿布林肯六月訪中後，國務院與運輸部官員與中國官員持續接觸，是這一重要進展成為可能的重要關鍵。

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三年半前 每週各逾150班次

中美兩國間在三年半前疫情開始爆發而限制航班量之前，每週各有逾一五○個往返班次，美國運輸部五月三日才表達相互調整為每週由八個航班增為十二個的意願。該部十一日進一步表示，「我們的首要目標是改善環境，使雙方航空公司能夠充分行使其雙邊權利，以保持競爭平衡以及美中航空公司之間的公平與平等機會」；九月一日起增量，盼「滿足學年開始前後預期的需求增長」。但知情人士指出，預計美國航空公司不會立即全數啟用每週獲批的十八個航班。

面對媒體詢問，中國駐美國大使館僅表示，「直航對於增加中美兩國人民之間的互訪至關重要，我們希望恢復更多航班將有利於兩國之間的人員流動和貿易。」中國文化和旅遊部十日已宣布擴大解除疫情大流行期間出國團體旅遊禁令，新增美國、英國、日本、南韓、澳洲、土耳其等七十八個國家，加上前兩批試點恢復六十國，允予放行國家和地區已來到一三八個。

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