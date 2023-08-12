中國阻撓仁愛暗沙補給 菲揚言整修擱淺艦

十一日在中國駐菲律賓大使館外抗議的菲律賓民眾，拿水槍對著中國國家主席習近平的照片，譴責中方五日對菲國船艦發射水砲一事。（法新社）

2023/08/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於一九九九年刻意擱淺於南沙群島東部「仁愛暗沙」（中國稱仁愛礁）以宣示主權的菲律賓老舊登陸艦「馬德雷山號」例行補給五日遭中國海警船發射水砲阻撓一事，菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯十日表示，最快下週恢復補給，並透露菲國正評估「整修」已生鏽的該艦以「延長」停留時間。路透指出，菲國「整修」計畫恐進一步惹惱中國。

中國外交部八日說，已就此事向菲律賓提出嚴正交涉，並指中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

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但卡羅斯指出，菲國當前優先事項為恢復駐仁愛暗沙部隊的輪換和補給任務，預計兩週內執行，屆時「我們祈禱將不會發生水砲事件，少一點來自對方的挑釁對待，尤其因為這起事件引發的國際關注」。包括日本、法國、南韓、美國皆先後關切中方「危險」行徑。

仁愛暗沙位於菲國巴拉旺島西方約二百公里處。菲律賓參謀總長布勞納十日視察巴拉旺島西部軍區指揮部，聽取司令卡羅斯就該起事件進行簡報時表示，菲國需要部署更多的船艦、軍機與人員，來捍衛菲國專屬經濟水域。據中央社報導，布勞納特別提及，軍方計劃訓練漁民並建立海上民兵，以因應北京在南海部署海上民兵侵擾菲國船隻的現狀。

布勞納說，建立一支民兵艦隊是馬尼拉計畫的一部分，菲國試著培養能在海上行動的後備軍人，並建立起相關單位，但船隻還沒有著落。他說：「這取決於經費。無庸置疑，我們正朝這個方向努力」。時任菲律賓海軍司令巴科爾度曾在二○二○年表示，民兵受訓後將配備步槍，登上快艇執行任務。除了保護漁民，海上民兵還須肩負情報、監控、偵察工作。

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