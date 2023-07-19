俄中威脅挑戰 英將設全球反應部隊

英國擬成立「全球反應部隊」，擴大投資防衛相關科技，並提升彈藥儲備。圖為英國國防大臣華勒斯視察英軍部隊。（美聯社檔案照）

2023/07/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國政府二○二一年首次發表的「外交國防安全政策綜合檢討報告」（IR）今年度版本（IR23）三月出爐，配合IR更新的「國防方略」（Defence Command Paper）十八日發布，重點包括建立「全球反應部隊」（GRF）、擴大投資防衛相關科學與科技、額外投入廿五億英鎊提升軍備和彈藥庫存等，反映英國對俄羅斯去年侵略烏克蘭後的防衛需求。

IR23將俄羅斯定義為英國國家安全的「最迫切威脅」，中國則對英國構成較長期的「體制性挑戰」。國防大臣華勒斯表示，「國防方略」旨在確保英國軍事能力處於領先地位，且持續在北大西洋公約組織扮演領導角色。他強調，英國面對威脅須採取相應行動並力求現代化，及從俄國對烏國的無端侵略汲取教訓。

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「國防方略」其他重點還有與產業界建立新的聯盟關係，讓產業界在更早期階段參與戰略對話；以及導入新的就業和職訓模式，以增進軍方、產業界和公務系統之間的人才流動。厚植防衛相關科學與科技實力以利確保戰場優勢上，領域涵蓋機器人學、人類增強、導能武器、先進材料等。至於「全球反應部隊」，英國國防部尚未透露細節，僅表示這個以「率先抵達」為目標的反應部隊將結合已部署及高戒備部隊，並具備多域作戰能力。

英國前首相強森四年前上位時獲任命的華勒斯十五日已宣布，他將在蘇納克政府九月內閣改組時辭職，且不打算在下次國會大選尋求連任議員。據「泰晤士報」十五日刊出的訪問，華勒斯直指俄國總統普廷統治下的俄國持續構成的威脅、恐怖主義組織、越來越強勢並具侵略性的中國都「會讓他晚上睡不著」。

英防相︰台海衝突將釀災難性後果

他也表達對太平洋情勢發展的擔憂，示警二○三○年以前恐形成「冷戰」局勢；並對中國企圖拿下台灣表示憂心，直指台灣海峽衝突將導致災難性後果。他希望蘇納克政府謹守將英國國防支出從目前占國內生產總值（GDP）二．一六％提升至二．五％的承諾。英國對北約投入的金額僅次於美國，去年貢獻廿三億英鎊，今年初宣示將增五十億英鎊用於國防支出以占GDP二．二五％；北約各成員國○六年即商定至少二％GDP用於國防，但卅個擁有武裝部隊的成員國僅十一個國家達到此目標下限。

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