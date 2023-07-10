中國陷債務危機 帶衰借貸窮國

中國資助斯里蘭卡在首都可倫坡興建人工島嶼港市，目標是成為足以和杜拜匹敵的金融樞紐，但批評者早已警告，這項計畫將成為隱藏性債務陷阱。（彭博檔案照）

2023/07/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報八日指出，這波肇因於房地產與地方政府借貸的中國債務危機，讓中國的銀行更不願勾銷對還積欠債務的窮國的借貸。中國如今自身難保，導致斯里蘭卡、巴基斯坦和蘇利南陷入經濟困境。因此，若要協助這些經濟困頓國家擺脫債務負擔，必須先解決中國內部債務危機，擺脫舉債式的政府建案與鉅額國安支出，轉為以消費支出與服務為基礎的經濟。

中國銀行自身難保 不願勾銷窮國借款

報導指出，中國對全球約一五○個開發中國家貸款近一兆美元（約台幣卅一兆元），且始終不願取消這些國家積欠的巨債，部分原因在於中國國內也正陷入地方政府、其金融附屬機構以及房地產開發商欠下的數兆美元債務危機。說服中國更為配合解決窮國債務，是美國財政部長葉倫訪中的主要議題之一，但就接受海外貸款損失而言，正面臨國內更大貸款損失的中國銀行體系態度審慎。

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缺乏官方數據讓中國債務黑洞真相難明。根據摩根大通（JPMorgan Chase）上月的估計，包括家戶、企業與政府的中國境內總體債務，已達中國年度經濟總產出（annual economic output）的二八二％，高於全球已開發國家的平均值二五六％與美國的二五七％。

相較之下，中國對開發中國家的借貸規模小得多，不到其年度經濟總產出的六％，卻因不符輿論民情而無法將這些外債一筆勾銷。

中國內部債務始於本就面臨超建、跌價與滯銷等問題的不動產開發業，建商向外資借貸卻爆發債務違約，對內還要償還銀行巨債；地方政府多年靠出售國有土地取財，成立監管鬆散的特殊金融機構並大舉借貸，以支付利息以及基礎建設日常開支的財源。國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）估計，這些地方政府債務，相當於中國年度經濟總產出的三成，而其附屬金融機構的債務則相當於另外四到五成。

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