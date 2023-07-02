美最高法院2天3裁示 擋招生平權、學貸減免、LGBTQ權益

美國聯邦最高法院一連兩天三起保守裁定，引發民眾在最高法院外舉牌抗議。（美聯社）

2023/07/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦最高法院六月卅日以受美國憲法第一修正案保障的言論自由為由裁定，提供涉及言論表達之服務的業者得以有違宗教信仰為名，拒絕為同性戀者提供服務，此為美國宗教權倡議人士的一大勝利，但卻是LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）權益的倒退，並恐有為特定人士大開歧視大門之虞。

否決4千億美元減免學貸計畫

這是以保守派居多的最高法院在六月廿九、卅日兩天所做的三起重大裁示之一，毫無例外都是保守派立場佔上風，稍早最高法院撤銷了大學招生平權措施，也以總統越權為由駁回拜登總統提出的四千多億美元的學債減免計劃。

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本案肇因於科羅拉多州網站設計師史密斯以違反其基督教信仰為由，拒絕為一對同性伴侶設計婚禮網站；此舉有違禁止因性傾向、種族、性別與其他特徵進行歧視的科州州法，史密斯因而上告最高法院，結果六名保守派大法官與三名自由派大法官依各自立場以六比三做出支持史密斯的裁示，認為強迫史密斯為同志伴侶設計網站，有違其受第一修正案保護的言論自由。

得以信仰為由 拒為同志服務

此裁示意味，提供涉及言論表達的業者能以違反信仰為由拒絕提供服務，但若所提供的服務無涉言論表達，如餐廳與飯店，便不在第一修正案保障的範疇。前總統川普提名的保守派大法官戈蘇奇說，若做出不利史密斯的裁示，形同任由政府「強迫」提供涉及言論表達服務之專業人士因害怕受罰而做出違心之論，使之在保持沉默並製作違背信仰的言論，與暢所欲言但招致制裁之間作抉擇。最高法院過去也曾做出認同宗教權的裁示，像是去年支持高中球隊教練可在賽後跪地祈禱，及六月廿九日認為雇主不應強迫基督徒郵差在週日送包裹。

但持反對意見的三名自由派法官索托瑪約、卡根與傑克森警告，這個承認特定商家擁有歧視同志的憲法權利的裁示，恐為廣泛歧視開大門，因為根據該裁示的邏輯，以言論自由為名的歧視，非僅限於性傾向或性別認同，跨種族伴侶或殘障人士也可能因此遭到歧視。支持同志權的拜登總統稱此裁示令人失望，保護美國人免因膚色、殘障、信仰與性別遭歧視的法律因此被弱化；LGBTQ倡議團體則說，這是最高法院與絕大多數美國人脫節的另一例證。

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