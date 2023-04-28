西方攜手制裁 美評估：俄可再撐一年

俄國防長紹伊古本月初前往下諾夫哥羅德地區的兵工廠，視察彈藥生產情況。（歐新社檔案照）

2023/04/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據外洩的美國軍事文件，美國情報部門評估，儘管西方國家對俄羅斯實施前所未有的嚴厲制裁，俄羅斯仍能繼續為在烏克蘭的戰爭提供至少一年的資金。此外，俄國軍方打算招募更多兵力投入對烏作戰，但俄國政府官員擔心，如此恐導致民間勞動力短缺進一步惡化。

調高企業稅 減緩經濟壓力

華盛頓郵報廿六日報導，這批外流文件同樣是當時外流自Discord聊天室的機密之一，先前並沒有公布，令外界能一窺美國對其經濟措施有效度的理解，及俄羅斯回應這些制裁措施時的基調。

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這份列為最高機密評估報告指出，美國的情報觀察到，俄羅斯的高官以及政府機關等高層，儘管對制裁有所不安，卻在適應這些措施。報導中提到，理論上，俄羅斯可再資助俄烏戰爭一年，但外洩的評估報告沒有探究可能影響俄羅斯作戰能力等其他因素，像是彈藥支出以及徵募新兵的需求。

美方在三月初評估，世界對俄羅斯的制裁已傷害到俄羅斯經濟菁英的事業，這些經濟菁英可能不同意俄國入侵烏克蘭的做法，但仍持續支持克宮以烏克蘭為目標的做法，並協助俄羅斯規避制裁。俄羅斯方面也透過調高企業稅、主權財富基金、增加進口與企業適應力來協助減緩經濟壓力。

俄擬再悄悄招募40萬兵力

根據該報得到的另一份美國機密情報文件指出，俄羅斯官員正試圖在不激怒公眾的情況下，為烏克蘭戰爭招募更多士兵，但其他政府官員擔心，民間日益嚴重的勞動力短缺可能進一步惡化。

二月中旬，普廷「據傳支持」軍方的提議，今年再「悄悄招募」四十萬兵力投入對烏作戰。報導稱，據西方情報估計，俄羅斯於去年二月以約十五萬兵力發動戰爭，去年秋天的「局部動員」又徵召逾卅萬人，據信還有約五萬名「瓦格納」集團雇傭兵參戰，其中包括從監獄招募的罪犯。在所謂的「頓內茨克和盧甘斯克人民共和國」，也有數量不詳的男子被強徵入伍，與親俄分離份子和較小的志願部隊並肩作戰。據洩漏的文件，美國估計俄軍有十八萬九五○○人至廿二萬三千人傷亡，其中多達四萬三千人陣亡。

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