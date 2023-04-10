共軍演習擾台 苦到中國漁民

中國連日進行環台軍演，並在福建等地發布實彈射擊及軍事任務警告，禁止船隻駛入。圖為共軍八日在福建省福州附近舉行軍事演習，士兵們站在一艘軍艦的甲板上。（路透）

2023/04/10 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，正當中國連日來派戰機、軍艦展開環台演習，並在福建福州、平潭等地發布實彈射擊及軍事任務警告、禁止船隻駛入之際，定期往返台灣海峽水道的中國漁民成為真正的受害者，他們更擔憂生計受損，而非政治。

在台灣總統蔡英文過境加州，會晤美國眾議院議長麥卡錫後，中國升高對台軍事恫嚇，除了宣布八日至十日舉行環台「聯合利劍」軍演之外，大連、福州及海南也在此敏感時機，發布實彈射擊及軍事任務警告，禁止船隻駛入。

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擔憂捕不到魚 「家人可能餓死」

報導指出，中國這些軍事活動雖然不會阻止漁民出海，但緊張情勢升溫讓他們擔憂。福建省平潭島大福村的四十幾歲王姓漁民表示，他祖先世代在這裡捕魚，捕魚是他們的生計，但隨著解放軍在台海展開新一波演習，出海捕魚的危險更令人憂心忡忡，「如果沒有魚進到我的網內，我家人可能會餓死」。

王姓漁民提到，他的漁船有廿名船員，七日上午在距離平潭約半小時的海域捕撈，帶回價值約七○○○人民幣（約三．一五萬台幣）的漁貨，多為紅蝦和鯧魚。福建平潭島離台灣最近處僅一六○公里。

他表示，每個漁民一天工作的報酬約二○○至三○○人民幣，遠低於養家糊口所需收入，「柴油越來越貴，我們生活成本已大幅上升，（中國）政府補貼只是九牛一毛」；我們現在更關心的是在五月一日捕魚季節結束前，能抓住多少出海機會，因為接下來當地漁民要面臨三個月因為禁捕限制而沒有收入的苦日子。

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