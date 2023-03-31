中國反貪腐人員進駐使館 境外偷執法

中國跨境執法行為引起各國關注。圖為中國首都北京一處警察局。（美聯社檔案照）

2023/03/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國華爾街日報卅日報導指出，中國準備派遣反腐執法人員直接入駐中國駐外使館以追捕逃犯和追回資產，中共反貪最高機構中央紀律檢查委員會官員已帶頭進駐部分國家的中國大使館。知情人士透露，中紀委官員可能以國家監察委員會官員身分派駐使館、而非政黨調查人員頭銜，「一套人馬，兩塊牌子」，試圖讓法外手段合法化。

知情人士說，這些反腐檢查員主要將入駐「廿國集團」（G20）等可能藏匿大量非法資金的國家，未來就地和外國政府協調執法事宜，惟其將於駐在國從事的具體活動目前不明；部分反腐檢查員外派頭銜為法律專員，和中國警官外派擔任外國政府聯絡官的頭銜相同。

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中紀委捉拿逃離中國之經濟犯的海外反腐行動，主要靠公安部二○一四年起「獵狐行動」追捕逃亡到境外的人員，及二○一五年接續的「天網」行動追逃追贓。中紀委去年十二月聲稱，光是過去五年靠「天網」就追回外逃人員七○八九人和贓款三五二．四億人民幣，透過「國際刑警組織」發布「紅色追緝令」鎖定的「百名紅通人員」多達六十一人歸案；惟「目前在逃案件不少是時間跨度長、有效線索少的陳年積案」，矢言「始終保持高壓態勢，絕不讓外逃腐敗份子逍遙法外」。

華爾街日報指出，中紀委雖曾循正當手段與外國執法機構合作，但西方往往未能配合拘留和遣返中方要求的嫌疑人，部分原因是中國與美國等大國缺少引渡協議，且中國政府境外追捕時常濫用治外法權。歐洲人權法院去年直指中國拘留所存在虐待風險；美國也曾數度抱怨中國秘密特工未獲授權即在美國本土追捕逃犯，非法手段包括以虛假藉口進入美國，追蹤並脅迫嫌疑人、利用嫌疑人的家庭成員做為中間人等。報導稱，中國的境外執法行動早已引起西方國家擔憂，反腐官員進駐依國際法享有治外法權的中國駐外大使館，勢必引發駐在國警覺。

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