拒淪AI訓練踏板 出版業要補償

代表美加數千家媒體的「新聞媒體聯盟」討論ChatGPT等使用媒體內容來訓練人工智慧，是否應給予媒體機構適當補償，以及是否適用著作權法中的「合理使用」。（路透檔案照）

2023/03/24 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國人工智慧研究實驗室「開放人工智慧」（OpenAI）去年底發表的人工智慧聊天機器人ChatGPT（全稱為「聊天生成型預訓練變換模型」），引發全球前仆後繼測試。但數位內容出版商對AI產出驚豔敬畏之餘，除了明確感受業務受到威脅，近期也正集結開會討論應得補償，因上述AI工具「訓練」進化所仰賴的內容全是貨真價實的真人生產，準備就此和陸續使用這類工具的科技龍頭「微軟」、「谷歌」正式攤牌。

將正式向微軟、谷歌攤牌

知情人士告訴美國《華爾街日報》，網路出版商近幾週在代表美加近兩千家出版業者的「新聞媒體聯盟」（News Media Alliance）號召下密集開會，檢視其內容用於「訓練」AI工具的程度，也討論如何求償及法律選項。該聯盟執行副總裁暨法律總顧問科菲表示，「我們擁有具有價值的內容」，它來自「我們投資」、「需要真人工作」，卻「不斷被用來為其他人創造收入」，因此必須得到補償。

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據了解，美國娛樂、社交及新聞網站「Reddit」已接洽微軟。《華爾街日報》母公司「新聞集團」執行長湯姆森最近也在投資者會議上透露，「已開始和特定對象展開討論」，「很清楚地，他們使用了專屬內容—顯然應該為此提供一些補償。」

報導指出，爭議核心為AI公司有無從網路抓取內容並輸入其訓練模型的合法權利，因在「合理使用」法律原則主張下，某些特定情況可不必徵求版權擁有者同意即逕行使用受版權保護的內容。出版商也擔心AI工具可能會吸取其網站流量及導致廣告收入流失。

美國著作權局上週表示，已發起「在AI培訓中使用受版權保護的材料」等AI相關爭議研究。消息人士也透露，授權讓美國出版業者可以集體談判，不必擔心觸犯反托辣斯法的立法提案，上會期已在國會流傳。

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