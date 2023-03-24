404：7 美眾院通過台灣保證法修正案 解除美台交往限制

美國聯邦眾議院廿二日以壓倒性多數通過對二○二○年實施的「台灣保證法」修正案。（美聯社檔案照）

2023/03/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院廿二日以壓倒性多數通過對二○二○年實施的「台灣保證法」修正案，要求國務卿定期檢討與台灣往來準則，並尋求解除美國對與台往來設下的限制。

眾院外交關係委員會副主席、共和黨議員華格納（Ann Wagner）提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），在眾院以四○四票贊成、七票反對通過。該修正案要求國務卿定期檢討與台灣往來準則，至少每兩年向國會報告，說明該準則如何深化和擴大美台關係、反映美台關係價值、重要性，以及是否有助於和平解決兩岸問題。新通過的法案也要求國務卿指明「解除任何對美台往來還有之自我限制」的機會和方案。

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定期檢討往來準則 深化台美關係

華格納在法案通過後發表聲明和推文，指這項修正案是「反擊中國侵略、支持一個獨立的台灣」。她說，「台灣面臨行事愈加乖張的中國空前威脅」，中國正與俄羅斯形成一份危險的關係，若美國要挫敗中國取代美國的世界主導地位的計畫，就不能受恐懼宰制，「這意味著大膽地與我們的朋友、夥伴站在一起，尤其是台灣」，她呼籲必須提高美台的經濟、防衛關係，以及對台灣民主體制的政治支持，而這項法案將支持這些目標。

「美國之音」報導，「台灣保證法」要求國務卿檢視台美相關規範，包括規範與台灣官方往來限制的國務院內規「與台灣關係準則」。華格納二月提出修正案時指出，前國務卿龐皮歐二○二一年一月宣佈解除美國政府的自我設限，但是拜登政府上台後重新實施一些限制，令人關切，「這是危險行動」，只會使中共更大膽，卻削弱美國對盟友台灣的支持，「必須廢除這些針對美台接觸的過時和不必要限制」。

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