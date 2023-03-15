美國防預算25.9兆 承平時期紀錄

美國國防部十三日公布二○二四財政年度國防預算，總額達八四二○億美元，創下和平時期最高紀錄。（美聯社檔案照）

2023/03/15 05:30

美副防長︰要讓中國每天都想到侵略的代價

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈十三日公布二○二四財政年度國防預算，金額達八四二○億美元（約二十五．九兆台幣），較去年增加三．二％，創下和平時期最高國防預算紀錄，以威懾中國，並補充因援助烏克蘭而減少的武器庫存。與此同時，拜登總統預告將與中國領導人習近平通話 ，北京則要美方拿出誠意，「不能為溝通而溝通」。

美國副國防部長希克斯在記者會中列出中國、俄羅斯、北韓、伊朗、全球性恐怖組織等多項挑戰，強調這是史上最符合戰略的預算，她特別點名中國，稱這預算代表了美方嚴肅看待和中國的競爭關係，「要讓中國每天醒來，都考慮侵略的代價，並得出今天不適合行動的結論」。

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該預算請求是拜登上週推出的六．八兆美元總體支出提案的一部分，共和黨人表示將拒絕該提案，但尚不清楚他們將如何根據五角大廈的國防預算提議採取行動。美聯社報導，此一國防預算是自二○○○年代中期伊拉克和阿富汗戰爭高峰以來的最大請求，在一定程度上是為因應武器和零部件成本增加、烏克蘭戰爭暴露出的美國國防工業基礎弱點，以及中國快速增長的核武庫、高超音速能力和它在太空的斬獲，對美國構成的戰略威脅。

這筆包括為軍人加薪五．二％的國防預算案約佔美國國內生產毛額（GDP）的三％。值得注意的是，如果把能源部、聯邦調查局等機構旗下的國防相關經費四四○億美元納入，則國防預算實際高達八八六○億美元。五角大廈主計長麥考德預測，如果只單純考量通膨因素，國防預算可能會在五年內達到一兆美元。

拜登盼近期與習通話

美國新國防預算案，矛頭直指中國，但拜登總統十三日預期很快會與中國國家主席習近平通話。對此，白宮國家安全顧問蘇利文表示，拜登期望在中國人大會議十三日結束後的某個時間，與習近平通電話。中國外交部發言人汪文斌十四日回應稱，美中之間保持著必要溝通。美方應拿出誠意，與中方相向而行，推動美中關係重返正軌。

中國新總理李強前一天則在人大會議閉幕記者會上直言，「中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。」但美國專家直指，中國沒有與美國真正合作的興趣，甚至還利用合作要求美國在台灣等問題上讓步，美中處於零和狀態，拜登政府應放棄與中國「既競爭又合作」的政策。

博明︰別對中國期待太大

前美國副國家安全顧問博明告訴美國之音（VOA），美國不應對與中國進行互惠合作抱有太大希望。中國更傾向於把合作當成槓桿，迫使美國在台灣等中國視為核心利益的問題上讓步。美國國防部前副助理部長柯伯吉則強調，美中目前處於零和狀態，美國應該看清這一點。拜登政府提出既競爭又合作的政策不切實際。

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